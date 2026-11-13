"Dayanıklı bir gelecek için değişimi doğru okumalıyız"

AXA Türkiye, bini aşkın acentesiyle 3 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek finansal performansını, müşteri deneyimi alanındaki çalışmalarını ve geleceğe yönelik yol haritasını değerlendirdi. Buluşmada, sürdürülebilir büyümeyi acentelerin gelişimi, müşteriler için yaratılan değer, teknoloji ve toplumsal dayanıklılıkla birlikte ele alan yeni dönem yaklaşımı paylaşıldı.

80 MİLYAR PRİM ÜRETİMİ

AXA Grup'un 2027–2029 dönemini kapsayan "Growing Forward" stratejik planı, Türkiye'de "Sürdürülebilir Büyüme ve Dayanıklı Gelecek" yaklaşımıyla karşılık buluyor. Müşteri güveni, rekabetçilik, yapay zeka ile verimlilik ve geleceğin liderliği olmak üzere dört temel üzerine kurulan strateji; sigortaya erişimin genişletilmesini, teknik mükemmellik ve sürdürülebilir büyümeyi, yapay zekanın değer zincirinin tamamında kullanımını ve geleceğin risklerine hazırlığı odağına alıyor. AXA Türkiye, bu çerçeveyi Empati Güvencesi, Adaptif Sigortacılık, YAVER Ekosistemi ve kapsayıcı sigortacılık alanlarındaki çalışmalarıyla hayata geçiriyor. Toplantıda 2026 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını acenteleriyle paylaşan AXA Türkiye, güçlü finansal yapısını ve büyüme performansını ortaya koydu. AXA Türkiye, eylül sonu itibarıyla toplam prim üretimini % 34,8 artırarak 79,5 milyar liraya ulaştırdı. %8,7 pazar payıyla sektörde üçüncü sırada yer alan şirketin sermaye yeterlilik oranı %173,2 olarak gerçekleşti. Ödenmiş sermayesi 5,7 milyar lira olan AXA Türkiye'nin aktif müşteri sayısı 5,8 milyona, aktif poliçe sayısı ise 8,5 milyona ulaştı. Aynı dönemde AXA Hayat ve Emeklilik'in emeklilik fon büyüklüğü 16,5 milyar liraya yükselirken, hayat ve ferdi kaza prim üretimi %97 artışla 337 milyon lira oldu. AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, acentelerle kurulan güçlü iş ortaklığının yeni dönem hedeflerine ulaşmadaki rolünü vurgulayarak şunları söyledi: "Büyüme stratejimizin odağına müşteriyi koyduk. Büyümeyi; acentelerimizin gelişimi, müşterilerimizin hayatına kattığımız değer ve toplum için üstlendiğimiz sorumlulukla birlikte ele alıyoruz. Müşterilerimizi daha iyi tanımak, ihtiyaçlarını öngörmek ve doğru çözümleri doğru zamanda sunmak için çalışıyoruz. Çünkü dayanıklı geleceğin güvencesinin, güven ve memnuniyet üzerine kurulan güçlü bir müşteri yolculuğu olduğuna inanıyoruz. Acentelerimizin deneyimini, küresel bilgi birikimimizi ve teknolojimizi bu yolculuğun her aşamasında daha fazla değer yaratmak için bir araya getiriyoruz." Değişen risklerin sigortacılığın sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çeken Ölken, sözlerini şöyle sürdürdü: "İklim krizi, yapay zeka, demografik değişim ve jeopolitik gelişmeler birbirini etkileyen riskler yaratıyor. Dayanıklı bir geleceği sigortalamak için adaptif olmalı; değişimi doğru okumalı, ihtiyaçları öngörmeli ve çözümlerimizi değişen koşullara göre geliştirmeliyiz. Risk gerçekleşmeden önce yapabileceklerimize daha fazla odaklanıyoruz. Geleceğin kazanan sigortacıları, hasarı en hızlı ödemenin ötesine geçerek hasarın oluşmasını en fazla önleyebilenler olacak. Bilgi birikimimiz, risk uzmanlığımız ve teknolojimizle müşterilerimizin hazırlık kapasitesini güçlendirmek istiyoruz. AXA Türkiye olarak acentelerimizle birlikte toplumun dayanıklılık ortağı olacak ve sektörümüzü ileriye taşıyacağız."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör