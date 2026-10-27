Dayanıklı şehirlerin inşasında kentsel dönüşüm kritik bir rolde

Sigorta Haftası kapsamında Quick Tower'da düzenlenen "OVP'nin Dayanıklılık Vizyonu: Riskten Dirençliliğe Kentsel Dönüşüm ve Sigorta" panelinde, Türkiye'nin kentsel dönüşüm ihtiyacı finansman, şehir planlama, sigorta ve risk yönetimi ekseninde ele alındı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'ın açılış konuşmasıyla başlayan panelde; İstanbul Planlama Ajansı Yüksek Şehir Plancısı Özcan Biçer, Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Mimar Nihat Şen, İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Sevgili, MUAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Aydemir, SEDDK Sigorta Uzman Yardımcısı Hasan Mert Tokgöz ve Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş kentsel dönüşümün önündeki yapısal sorunları ve çözüm modellerini değerlendirdi.

104 MİLYAR DOLAR HASAR

Türkiye'deki koruma açığının büyüklüğüne değinen Ahmet Yaşar, 6 Şubat depremlerinin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik hasar yarattığını, ancak bu tutarın yalnızca 6 milyar dolar civarındaki bölümünün sigorta kapsamında bulunduğunu belirtti. Dayanıklı şehirlerin inşasında kentsel dönüşümün kritik bir rol oynadığını vurgulayan Yaşar, "Depremin, dirençli şehirlerin sigortası kentsel dönüşümse, kentsel dönüşümün sigortası da Bina Tamamlama Sigortasıdır. Ülkemizin koruma açıklarını kapatmak için sektör olarak SEDDK ve Türkiye Sigorta Birliği nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. SEDDK Sigorta Uzman Yardımcısı Hasan Mert Tokgöz, sigorta sektörünün kentsel dönüşümün farklı aşamalarında çeşitli güvence mekanizmaları sunduğunu belirtti. Tokgöz, yıkım aşamasındaki sorumluluk sigortalarından İnşaat Bütün Riskler Sigortasına, Bina Tamamlama Sigortasından yeni binanın deprem güvencesine kadar projenin yaşam döngüsü boyunca farklı ürünlerin kullanılabildiğine dikkat çekti. İstanbul Planlama Ajansı Yüksek Şehir Plancısı Özcan Biçer ise, OVP'nin önemli yönlerinden birinin kentsel dönüşümü e bir sistem içerisinde ele alması olduğunu söyledi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Mimar Nihat Şen, dönüşümün insan, mülkiyet, hukuk, finansman, mimarlık, şehir planlama ve kamu yönetimini aynı hedefte buluşturan bir süreç olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. MUAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Aydemir de finansmanı tek başına çözüm olarak görmenin doğru olmayacağını söyledi. İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Sevgili ise sahadaki önemli sorunlardan birinin proje başlamadan önce geçen uzun bürokratik süreler olduğunu ifade etti. Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş, Bina Tamamlama Sigortası'nın riskleri henüz proje başlamadan tespit etmeyi ve azaltmayı amaçlayan önemli bir risk yönetimi mekanizması olduğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör