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Giriş Tarihi: 13.10.2023 13:47 Son Güncelleme: 13.10.2023 13:48

DDK Başkanı Yunus Arıncı'ya IMF'de üst düzey görev

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'yı IMF nezdindeki direktörler kurulunun üst düzey yöneticisi olarak görevlendirildi.

AA
DDK Başkanı Yunus Arıncı’ya IMF’de üst düzey görev

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan IMF'de görev yapacak.

Kumru İmam Hatip Lisesi'nden 1992'de mezun olan Arıncı, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Yunus Arıncı, 1997'de Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında müfettiş, 2007 yılında başmüfettiş oldu.

TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak da görev alan Arıncı, 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına 14 Ekim 2009'da atanan Arıncı, 13 Temmuz 2015'te Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Doktora eğitimini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde sürdüren, iyi derecede İngilizce bilen Yunus Arıncı, evli ve 3 çocuk babası.

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DDK Başkanı Yunus Arıncı'ya IMF'de üst düzey görev
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