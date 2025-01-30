DeepSeek yatırımcının yolunu değiştirdi: En büyük avantajı maliyeti

'ERKEN DÖNEM DESTEKÇİLER, BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETTİ'

Yurdakul, "Erken dönem destekçileri şirketin hızla artan değerlemesinden şimdiden büyük kazançlar elde ettiler. İlerleyen günlerde DeepSeek'in beraberinde getirdiği öngörülemezlik, yatırımcıları portföylerini yeniden yapılandırmaya zorlayacak. Bu değişim, aynı zamanda şimdiye kadar göz ardı edilen daha küçük yapay zeka girişimlerine olan ilgiyi de arttırabilir" diye konuştu.

DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng'in, 2021 yılında büyük miktarda Nvidia GPU'su satın alarak donanım sıkıntısı yaşanmasını önlediğini dile getiren Yurdakul, "Bu hamle, ABD'nin ileri teknoloji çipler üzerindeki ihracat kısıtlamalarından önce gerçekleştiği için şirkete büyük bir rekabet avantajı sağlıyor. Bir diğer önemli faktör ise DeepSeek'in modelini açık kaynak olarak yayımlaması. Bu strateji, küresel teknoloji topluluğunun katkılarıyla modelin sürekli geliştirilmesini sağlarken, şirketi şeffaf ve erişilebilir bir yapay zekâ üreticisi konumuna getirdi. Ayrıca, yeni modelin daha az donanımla yüksek performans göstermesi, yapay zekâ sektöründeki maliyetleri ve enerji tüketimini azaltma konusundaki endişelere de bir yanıt niteliğinde" ifadelerini kullandı.