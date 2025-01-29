DeepSeek zenginlerin servetini eritti

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD borsasını altüst etmesiyle birçok önemli milyarderin serveti büyük darbe aldı. En büyük darbeyi alanlardan biri de Nvidia oldu. Nvidia hisseleri yüzde 17 değer kaybederken ve şirket piyasa değerinde 589 milyar dolar kayıp yaşadı. Şirketin CEO'su Jensen Huang'ın serveti 20.1 milyar dolar düştü. Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti 6.7 milyar dolar, Binance kurucusu Changpeng Zhao'ın 12.1 milyar dolar, Dell CEO'su Micheal Dell'in 13 milyar dolar, Oracle CEO'su Larry Ellison'ın 22.6 milyar dolar, Venture Global LNG'nin CEO'su Mike Sabel'in 4 milyar dolar, Google'ın ilk yatırımcısı Andreas von Bechtolsheim'in serveti 5.3 milyar dolar, Google Kurucu Ortağı Sergey Brin'in ise serveti ise 6 milyar dolar eridi.