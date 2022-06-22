Defter Değeri Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Defter Değeri Ne Demek?

Borsa içerisinde yapılacak işlemler için, defter değeri çok önemli bir hesaplama olarak bilinmektedir. Piyasa defteri kavramı, alım-satım ve yatırım yapmakta olan kişiler tarafından bilinmesi gerekilen çok elzem bir konudur. Dilerseniz, ekonomi terimi olarak defter değeri ne demek? Hakkındaki cevapları birlikte inceleyelim...

Defter Değeri Nedir?

Defter değeri; mevcut şirketlerin öz sermayelerinin toplamının, ödenmiş sermaye ücretine bölünmesiyle ortaya çıkan edilen oran olarak bilinmektedir. Piyasa değeri (PD/DD) ifadeleriyle de bilinmektedir. Defter değeri; hisse senetlerinin ücretlerini, var olan öz sermayeye göre ölçmeye de yaramaktadır. Bu değerlendirme seviyesi, o belgenin pahalı yahut ucuz olduğu hakkında bir fikir ortaya çıkarabilmektedir.

Genellikle bilinen şey, yüksek PD/DD seviyesine sahip hisselerin çok daha pahalı olduğu ve de düşük piyasa değerine sahip olan hisselerin ise çok daha ucuz olduğu şeklinde olmaktadır. Tabii bu genel kanı her zaman doğru olmayabilir.

Piyasa Değeri Defter Değeri Nedir?

Piyasa değeri-defter değeri yani PD/DD; hisse senedi analizlerinde kullanılan genel olan ve başlıca seviyelerden bir tanesi olarak bilinmektedir. PD/DD; şirketlerin öz sermayelerine karşın piyasadaki mevcut değerlerini ve mevcut fiyatlarını ölçmektedir. Piyasa değeri ve defter değeri; herhangi bir şirketin, öz sermayesine oran ile piyasa içerisinde pahalı mı yoksa ucuz mu kalmış olduğunu gösterebilmektedir.

Herhangi bir şirketin borsa içerisindeki toplam değeri ifade ederler. Borsadaki piyasa defter değerine ise; herhangi bir hisse senedinin piyasadaki değeriyle birlikte muhasebe değerini karşılaştıran hesaplamaya denmektedir. Ayrıca; şirket değerlendirmesi ele alındığı vakit, yaygın şekilde kullanılan bir hesaplama yöntemi olarak da ortaya çıkar.

Hissenin Defter Değeri Nedir?

Hisse defter değeri (HDD); dünya üzerindeki şirketlerin kendi öz sermayelerinin parçalara bölünmesi şekliyle hesaplanan bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu defter değeri, genel olarak muhasebe değeri olarak da isimlendirilmektedir. Herhangi bir şirketin defter değeri, finansal ve mali tablolarına kaydedilmiş olan değeri ifade etmektedir.

Özetlemek gerekir ise, piyasa defteri değeri herhangi bir şirketin biriken zararları ve amortismanı çıkarıldıktan daha sonra finansal ve mali tablolarına yansıtılan değer olarak da bilinmektedir. Defter değeri; tüm şirketlerin borçları ve varlıkları arasındaki farka eşit olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda denk olarak bu fark, kesin varlık değeri olarak da adlandırılmakta olup, öz sermaye ifadesine eşit olmaktadır.