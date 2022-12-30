Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri değişti
Giriş Tarihi: 30.12.2022 20:02

Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri değişti

Değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Buna göre; pasaport için 501 lira, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, sürücü belgeleri için ise 624 lira değerli kağıt bedeli ödecek.

AA
Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

KAYIP KİMLİK KARTI BEDELİ 166 LİRA

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ 624 LİRA

Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 lira, motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA