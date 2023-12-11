DEİK Yönetim Kurulu TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı ağırladı

DEİK Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, DEİK merkezinde gerçekleşti. Toplantıda iş dünyasının beklenti ve talepleri ile TCMB'nin reel sektör için destek adımları konuşuldu.

TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, konuşmasında fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkat çekti. TCMB Başkanı Dr. Erkan, merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini vurguladı. TCMB Başkanı Dr. Erkan, bununla birlikte "Merkez bankacılığının fiyat istikrarı misyonu, genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir." dedi.

TCMB Başkanı Dr. Erkan, Türkiye'nin konumu itibarıyla hem ticaretin geçiş yolu olması, hem de üretim üssü olabilme kapasitesi açısından dünya ticaretinden pay alma konusunda önemli bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır." dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak toplantı ile ilgili şunları kaydetti; "Bugün DEİK Yönetim Kurulu toplantımızda TCMB Başkanı Sn. Dr. Hafize Gaye Erkan'ı ağırlamak, iş dünyamız açısından çok değerliydi. Her zaman söylediğimiz gibi, istişare kültürünü çok önemli buluyoruz. Sayın Erkan ve beraberindeki heyetle küresel ekonomideki gelişmeleri, yeni küresel eğilimleri ve Türkiye'nin bu denklemde avantajlı bir konum elde edebilmesi için atılacak adımları istişare ettik.

Türkiye, finansal istikrarı sağlamaya yönelik atılan adımları ve yürütülen dezenflasyon programını; yatırım, üretim ve ihracat performansına halel getirmeyen bir süreç üzerinde sürdürüyor. Bu çerçevede TCMB Başkanı ile hem ihracat performansımızı olumlu etkileyebilecek konularda, hem de iş dünyamızı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Erkan da TCMB'nin reel sektör için önem teşkil eden başlıklarında bizi bilgilendirdi ve atılacak adımları aktardı. Başkanımızın iş dünyamızla istişare halinde olması bizi son derece memnun ediyor.

Bu arada konuştuğumuz önemli başlıklardan birisi de Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Türk Eximbank'ın aldığı Yönetim Kurulu kararı ile ticari bankaların teminat yapısı ile çalışmaya başlaması oldu. İş dünyası tarafından uzun bir süredir dile getirilen, Eximbankın teminat mektubu dışında teminatlarla da çalışması talebini olumlu karşılayan Eximbank'ın bu kararının, ekonomi yönetimimizin reel kesime verdiği desteklerle uyumlu çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum."