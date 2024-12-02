Demir-çeliğe bir yılda 1.1 milyar dolarlık yatırım

Ocakta yeşil dönüşüm yol haritasını açıklayan Erdemir, 2024'ü 1.1 milyar dolarlık yatırım harcamasıyla kapatmayı planlıyor. 1'inci Yüksek Fırın'a hidrojen enjeksiyonunu tamamlayan şirket, devreye aldığı pilot Piroliz Tesisi ile kömüre alternatif yakıt geliştirmeye başladığını duyurdu. 4'üncü Kok Bataryası da 2025 başında hizmete girecek. 'Geleceğe yatırım' anlayışıyla yeşil dönüşüm hedeflerine ilerlediklerini belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Ülkemize ve dünyamıza olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Küresel ekonomi ve çelik piyasalarında hâkim olan zorlu koşullara rağmen istihdam ve üretimi koruyarak dönüşüm yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.Karadeniz Ereğli'deki Erdemir tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, yeşil çelik üretim yolculuğunun ilk yılındaki çalışmalar anlatıldı. OYAK Genel Müdürü Erdem, "2024 tüm dünya için zor bir yıldı. Küresel büyüme üzerinde baskı devam ediyor. Dünyada talebin yavaşladığı ve ticaret savaşlarının tırmandığı bu dönemde 2025 ile ilgili belirsizlikler hâkim. Özellikle çelik üretiminde küresel gelişmeler dengeleri belirliyor. Çin'in çelik talebinin azalması, 2025 yılı için global ölçekte çelik sektörüne karşı ihtiyatlı bir duruş beklentisine sebep oluyor" diye konuştu. Erdemir ve İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Serdar Başoğlu, "OYAK Maden Metalürji Grubu'nun 2016'dan bu yana toplam yatırım harcaması 4.5 milyar doları buluyor. Pandemi girdiği için bunun 3.4 milyar dolarlık bölümü son dört yılda gerçekleşti. Bingöl Avnik'te devam eden peletleme tesisi yatırımı yeşil dönüşümün önemli bir parçası" dedi. Başoğlu, 2030'a kadar 3.2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımı planladıklarını söyledi.Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de "Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak ton ham çelik başına karbon emisyonumuzu 2030'a kadar yüzde 25, 2040'ak adar yüzde 40 oranında azaltmayı, 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. 4'üncü Kok Bataryası'nı 2025 başında devreye almayı hedeflediklerini anlatan Peker, "Bu yatırımımız birinci ve ikinci bataryalarının yerini alacak. Ek olarak yıllık 800 bin ton kapasiteli 4'üncü Kok Bataryası, toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyonu gibi birçok yüksek teknolojik özelliğe sahip olacak" dedi.