Demir cevheri fiyatlarında Çin etkisi: Talep ve sevkiyatlar geriledi

Çin'de vadeli demir cevheri kontratları 2,50 yuan gerileyerek ton başına 681,50 yuana indi. Günlük düşüş yüzde 0,37, aylık kayıp yüzde 0,22, yıllık değer kaybı ise yüzde 11,26 oldu. Tahminlere göre fiyatın 2026'nın son çeyreğini 681,73 yuan seviyesinde tamamlaması bekleniyor.

HEBEİ'DEKİ ÜRETİM KISITLAMALARI TALEBİ BASKILIYOR

Çin'in önemli çelik üretim bölgelerinden Hebei'de sonbahar ve kış döneminde hava kirliliğini azaltmaya yönelik önlemler uygulanıyor. Tangshan ve Handan gibi sanayi merkezlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sinterleme tesisleri ve yüksek fırınların faaliyetleri zaman zaman aksıyor.

Daha kapsamlı üretim kısıtlamalarının gündeme gelmesi, demir cevheri talebinin azalabileceği beklentisini güçlendiriyor. Çin'de ortalama sıvı ham demir üretimindeki gerileme de bu görünümü destekliyor.

KÜRESEL SEVKİYATLAR 29,91 MİLYON TONA GERİLEDİ

8 Kasım'da sona eren haftada küresel demir cevheri sevkiyatları 5,57 milyon ton azalarak 29,91 milyon tona düştü.

Dünyanın önde gelen ihracatçıları Avustralya ve Brezilya'nın toplam sevkiyatı da 3,84 milyon ton gerileyerek 24,06 milyon ton olarak kaydedildi.

DİĞER EMTİA FİYATLARINDA FARKLI SEYİR

Demir cevherinin dolar bazındaki fiyatı yüzde 0,18 düşüşle 92,54 dolara indi. Yıllık kayıp yüzde 10,64 oldu.

Diğer emtialarda ise farklı hareketler görüldü. Lityum yüzde 0,88 düşerek 90 bin 450 seviyesine gerilerken platin yüzde 2,06 artışla 1.570,10 seviyesine yükseldi. Sıcak haddelenmiş rulo çelik yüzde 0,21 artarak 1.417 seviyesinde gerçekleşti. Titanyum ise 41 seviyesinde sabit kaldı.

Sıcak haddelenmiş rulo çelikte yıllık artış yüzde 66,31'e ulaşırken lityumun aylık kaybı yüzde 21,62 oldu.

Dünya genelinde çıkarılan demir cevherinin yüzde 95'ten fazlası çelik üretiminde kullanılıyor. İnşaat ve sanayi sektörleri açısından önemli bir hammadde olan demir cevherinin başlıca üreticileri arasında Avustralya, Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör