Demir ve demir dışı metallerde ekim rekoru: Tüm zamanların en yüksek ihracatı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 24 milyar 789 bin dolara çıktı.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 1 milyar 219 milyon dolara ulaşırken, sektör tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 5,8'e yükseldi. Sektörün toplam ihracat içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 4,7 olarak gerçekleşmişti.

Sektörler bazında bakıldığında, ekim ayında en yüksek ihracatı 3,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirirken, onu, yaklaşık 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla elektrik ve elektronik, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,3 milyar dolarla çelik sektörü izledi.

Böylelikle demir ve demir dışı metaller sektörü bu ay yapılan ihracatta 6'ncı sırada yer aldı.