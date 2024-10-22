Demir yolu araçlarındaki tekerlek ve ray aşınmalarına yerli çözüm

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı.

Fuar kapsamında, demir yolu araçlarında ray ve tekerleğin sürtünmesinden kaynaklanan aşınmalara yönelik geliştirilen yerli ve milli çözüm için imzalar atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü ile Koçak Speedol firması arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla "Türkiye'nin ilk yerli grafitli sentetik boden yağı" üretimi için start verildi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 kapsamında gerçekleştirilen törende imzalar TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın ile Koçak Speedol yetkilisi Yusuf Koçak tarafından atıldı.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin ilk yerli grafitli sentetik boden yağının geliştirilmesi ve saha testlerinin yapılması konusunda işbirliği yapılacak.

Sentetik boden yağının Türkiye'deki tüm demir yolu araçlarında, teker ile ray arasındaki ilişkiden kaynaklı aşınmaları azaltmak için araç seyir halindeyken ray ile teker arasına yüksek basınçla püskürtülerek kullanıldığı bildirildi.