Demiryolları ile 8 ayda Türkiye nüfusunun iki katı yolcu taşındı

"YHT'LERLE 8 MİLYON 296 BİN 248 KİŞİ SEYAHAT ETTİ"

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerle taşınan yolcu sayılarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulunarak, demiryolu ulaşımına olan talebin her geçen gün arttığını vurguladı. Özellikle YHT, bölgesel ve anahat tren seferlerine olan ilginin zirve yaptığını belirten Uraloğlu, Ağustos ayında anahat ve bölgesel trenleri 942 bin, YHT'leri 1 milyon 107 bin 339 kişinin kullandığının altını çizerek, "2024 yılı ilk 8 ayında ise anahat ve bölgesel trenlerimiz ile 7 milyon 701 bin 36 kişi seyahat etti. YHT'de ise bu rakam 8 milyon 296 bin 248 olarak gerçekleşti." diye konuştu. Demiryolu ulaşımının güvenli, hızlı ve konforlu olmasının yolcular tarafından büyük bir tercih sebebi olduğunu belirten Uraloğlu, "YHT hatlarımızda, anahat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz." dedi. Demiryolu ulaşımındaki bu gelişmelerin sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu taşımacılık hedeflerine de katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, demiryoluna olan rağbetin artırılması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.