Demiryollarında 425 noktaya kurulacak! Bakan Uraloğlu, erken uyarı sistemini duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde 425 noktada Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) kurulacağını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde yürütülen proje kapsamında ray sıcaklıkları anlık olarak takip edilecek. Böylece iklim değişikliğinin neden olabileceği sıcaklık kaynaklı risklerin önceden tespit edilmesi ve demiryolu trafik emniyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

425 NOKTADA RAY SICAKLIKLARI ANLIK İZLENECEK

Bakan Uraloğlu, RAYSİS Projesi kapsamında Türkiye genelinde 425 noktaya sistem kurulacağını belirterek ray sıcaklıklarının anlık ölçüleceğini ve elde edilen verilerin sürekli kayıt altına alınacağını söyledi.

Uraloğlu, sistemin sağlayacağı erken uyarı imkanına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi Projesi kapsamında Türkiye genelinde 425 noktada ray sıcaklıklarını anlık olarak takip edeceğiz. Sıcaklık değişiminden kaynaklanan ihtimal risklere karşı erken uyarı imkânı sağlayacağız. Böylece önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sunacağız"

Sistem üzerinden elde edilen veriler merkezi olarak takip edilecek. Ray sıcaklıklarına ilişkin kayıtlar saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak raporlanabilecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan farklı zaman aralıkları için de analiz yapılabilecek.

KRİTİK SICAKLIKLARDA TRENLERE OTOMATİK UYARI GÖNDERİLECEK

RAYSİS'in çalışma prensibine göre ray sıcaklıklarının belirlenen eşik değerleri aşması durumunda sistem otomatik alarm oluşturacak. Ölçüm noktalarından alınan veriler, uzun menzilli kablosuz haberleşme teknolojisi LoRaWAN aracılığıyla TCDD Bölge Müdürlükleri ve Eryaman İzleme Merkezi'nde takip edilebilecek.

Sistemin Eryaman YHT Garı'nda bulunan mevcut ASELSAN Ana Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesi planlanıyor.

Bakan Uraloğlu, kritik sıcaklık seviyelerinde trenlere uyarı gönderileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Ray sıcaklıkları belirlenen kritik seviyeleri aştığında sistem otomatik olarak alarm oluşturacak. Bu uyarıların trenlerimizde bulunan ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden ilgili trenlere uyarı gönderilecek. Böylece ihtimal risklerin zamanında tespit edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına imkân sağlayacağız."

AMAÇ DEMİRYOLU ALTYAPISININ İKLİM RİSKLERİNE DAYANIKLILIĞINI ARTIRMAK

Sistem sayesinde ray sıcaklıklarındaki değişimler sürekli izlenebilecek, geçmiş dönemlere ait veriler üzerinden analizler yapılabilecek. Böylece sıcaklık kaynaklı olumsuzlukların önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması amaçlanıyor.

İklim değişikliğinin demiryolu altyapısı üzerindeki etkilerine dikkati çeken Uraloğlu, projenin trafik emniyetine katkı sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliğinin etkilerine karşı demiryolu altyapımızın dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz. RAYSİS ile sıcaklık kaynaklı risklere karşı önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sağlayacak, demiryolu trafik emniyetini daha da güçlendireceğiz"

Haber Girişi Baki Sancak - Editör