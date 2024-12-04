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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Demiryollarında yapay zeka dönemi

Demiryollarında yapay zeka dönemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, lokomotiflerin yapay zekâ destekli uygulamalar ve takip yazılımlarıyla 7/24 izlendiğini bildirdi. Uraloğlu, lokomotiflere takılan kameralar sayesinde trenlerde seyir emniyetinin arttığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Tren operasyonlarını yürütürken ihtiyacımız olan nitelikli veri ve teknolojileri kullanarak erişiyoruz. Kendi oluşturduğumuz takip yazılımlarımız ile tren işletme verilerini gerçek zamanlı takip ederek tren gecikmelerini önemli ölçüde azaltıyoruz" dedi
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Demiryollarında yapay zeka dönemi
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