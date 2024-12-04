Demiryollarında yapay zeka dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, lokomotiflerin yapay zekâ destekli uygulamalar ve takip yazılımlarıyla 7/24 izlendiğini bildirdi. Uraloğlu, lokomotiflere takılan kameralar sayesinde trenlerde seyir emniyetinin arttığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Tren operasyonlarını yürütürken ihtiyacımız olan nitelikli veri ve teknolojileri kullanarak erişiyoruz. Kendi oluşturduğumuz takip yazılımlarımız ile tren işletme verilerini gerçek zamanlı takip ederek tren gecikmelerini önemli ölçüde azaltıyoruz" dedi