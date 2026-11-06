Demiryolu altyapısına 350 milyon euroluk kredi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarının modernizasyonu kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu altyapısını daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale getirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi. Uraloğlu, "TCDD Bakım Modernizasyonu Projesi kapsamında AAYB ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandı. Demiryollarımızın bakım kapasitesini yeni nesil makinelerle güçlendiriyor, geleceğin demiryolu altyapısını inşa ediyoruz" ifadesini kullandı. Proje kapsamında TCDD envanterine toplam 99 adet yeni nesil bakım makinesinin kazandırılacağını aktaran Uraloğlu, bu makinelerin demiryolu hatları, makaslar ve katener sistemlerinin bakım ve onarımında kullanılacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu,"İhalelerimizi Aralık 2026 içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz" deyi konuştu. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör