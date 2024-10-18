Demiryolu ile ihracatta yeni rota: İstanbul-Budapeşte...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte İhracat Treni Uğurlama Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, demiryollarını serbestleştirme sürecinin zorlu aşamalardan geçtiğini belirterek, "AK Parti Hükümetlerinin iktidara gelmesiyle başlayan serbestleşme çalışmaları ilk olarak 1 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan 6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile yasal bir zemin buldu. Böylece TCDD Genel Müdürlüğü demiryolu altyapı işletmecisi, TCDD Taşımacılık A.Ş. ise demiryolu tren işletmecisi kuruluş olarak tanımlandı. Hiçbir eksikliğe ve olumsuzluğa mahal vermemek adına yapılan çalışmalar sonucunda TCDD Taşımacılık AŞ, 14 Haziran 2016 tarihinde tescil edildi ve 1 Ocak 2017 tarihinde fiilen faaliyetlerine başladı." dedi.

İHRACAT TRENİ TÜRKİYE PARKURUNDA 278 KİLOMETRE YOL KAT EDECEK

Bakan Uraloğlu, serbestleşme sürecinin ardından demiryolu taşımacılığında Türkiye'nin ilk özel sektör şirketlerini görmeye başladıklarını ifade ederek "Pasifik Eurasia, ülkemizin 3. ve ilk uluslararası yük taşımacılığı yapan demiryolu tren işletmecisi sertifikası alarak sektörün gelişimi için önemli bir mihenk taşı oldu. İstanbul- Budapeşte parkurunda faaliyet gösterecek ihracat treni; Türkiye parkurunda 278 kilometre, Bulgaristan parkurunda 406 kilometre, Romanya parkurunda 634 kilometre, Macaristan parkurunda da 231 kilometre olmak üzere toplam bin 549 kilometre yol kat edecek. Bu seyahatini ise 4 günde tamamlayacak. Tren hattında faaliyetlerine başlayan Pasifik Eurasia bundan sonra; aylık 60, yıllık 600 trenle, 22 bin adet tıra eşdeğer 600 milyon avro değerinde 750 bin ton ihracat yükü taşımayı planlıyor." ifadelerini kullandı.