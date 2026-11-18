Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önceki gün gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında fon piyasalarına yönelik düzenleme çalışmaları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda tasfiye süreci ve üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği ile ilgili bilgi verildi. Fonlara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin uzatılmadan tamamlanması gerektiğini belirterek, "Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım. Önümüze bakalım" talimatını verdi.

GÜLER'DEN SPK SUNUMU

Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağı hakkında kurula bilgi sundu. Kulislerde; yaklaşık 25 maddeden oluşması beklenen kanun teklifinde, sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

FONLARA ANLIK TAKİP

Taslakta, borsada yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturma, yanıltıcı işlemler, piyasa dolandırıcılığı ve bilgi suistimali gibi eylemlere yönelik hapis ve idari para cezalarının ağırlaştırılması öngörülüyor. İhlallerde sorumluluğu bulunan yöneticiler ile sermaye piyasası kuruluşlarının hesap verebilirliğinin artırılması da planlanıyor.

Düzenlemenin önemli başlıklarından birini portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerinin daha sıkı denetlenmesi oluşturuyor. Fonların hisse senedi, tahvil, repo ve diğer varlık işlemlerinin SPK tarafından anlık izlenmesi öngörülüyor. Olağan dışı fiyat, işlem hacmi ve emir hareketlerinin otomatik alarm sistemiyle tespit edilmesi, büyük tutarlı işlemler için ilave bildirim yükümlülüğü getirilmesi de değerlendiriliyor.

BEYAN YETERLİ DEĞİL

Taslakla birlikte fon fiyatlarının ve portföy değerlemelerinin doğrulanması, saklama kuruluşlarının sorumluluklarının netleştirilmesi ve şüpheli işlemlerin anlık takibi amaçlanıyor. Fon yönetiminde yalnızca yöneticilerin beyanına dayanan yapıdan, işlemlerin, varlıkların ve yatırım kararlarının bağımsız biçimde doğrulanabildiği bir denetim sistemine geçilmesi hedefleniyor.