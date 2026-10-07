Deniz ticaret filosunda tarihi zirve

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bin groston ve üzerindeki Türk sahipli deniz ticaret filosu hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Denizcillik Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı verilere göre bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon detveyt ton (DWT) kapasiteye çıktı. Filomuz hem gemi sayısında hem de taşıma kapasitesinde tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Türk sahipli filonun taşıma kapasitesindeki artışa da dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "2025 yılı sonunda 2 bin 234 olan toplam gemi sayısı 1 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 2 bin 262'ye yükseldi. 51,8 milyon DWT olan toplam kapasitemiz yüzde 4,7 artışla 54,3 milyon DWT'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

Türk sahipli deniz ticaret filosunun uzun vadeli gelişimine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 569 olan gemi sayısının bugün 2 bin 262'ye çıktığını belirtti. Bakan Uraloğlu, aynı dönemde filonun 8,9 milyon DWT olan toplam kapasitesinin ise 54,3 milyon DWT'ye yükseldiğini ifade etti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör