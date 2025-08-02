Deniz üstüne üçüncü havalimanı Trabzon’da yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da mevcut havalimanının daha kuzeyinde denize doğru, Türkiye'de denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğunun kaydetti. Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Günlük 140-160'lara çıkan uçak seferleri var. Ülkemizdeki en yoğun 10 havalimanından biri, bazen 7'nci oluyor. Yakın zaman ihtiyaçlarını, dış hatlar, CIP Terminali, ek hizmet binası gibi işlerle aşağı yukarı çözmüş oluyoruz. Uzun vadeli olarak da bunu yatırım programına aldık. Projesini aşağı yukarı bitirdik" dedi. Mevcut havalimanının daha kuzeyinde denize doğru, Türkiye'de denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladıklarını aktaran Uraloğlu, "Bütçe imkânlarını ve önceliğini de yöneterek inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda değil ama yatırım programına alınmış olması çok kıymetli" diye konuştu.





175 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

BAKAN Uraloğlu,bakanlık olarak Trabzon'a yaklaşık 175 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlattı. Güney Çevre Yolu'nun ilk etap çalışmalarının Mersin'den başladığını ifade eden Uraloğlu, Mersin ile Sera Gölü- Akyazı arasının birleştirileceğini, bir anlamda Kanuni Bulvarı ile de entegrasyonunun sağlanacağını ifade etti.