DenizBank’tan 100 milyon dolarlık tahvil

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DENİZBANK, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve değişen iklim koşullarına uyumun finansmanında kullanılmak üzere 100 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli iş birliği anlaşmasına imza attı. Bu kaynak, iklim kaynaklı risklerin azaltılması ve bu risklerin mevcut ve gelecekteki etkilerine karşı uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik projelerde kullanılacak. DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, "JICA dahil olmak üzere bugüne kadar 6 farklı uluslararası kalkınma ve yatırım bankasının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yeşil tahvil ihraçlarımızın toplamını 570 milyon dolara ulaştıracağız" dedi.