Denizden 10 ton ağ çıkarıldı

Samsung'un sürdürülebilir bir dünya için küresel çapta duyurduğu yeni çevresel vizyonu, net sıfır karbon emisyon hedefinin yanı sıra, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, enerji verimli ürünlerin geliştirilmesi, suyun yeniden kullanımının artırılarak, karbon azaltma teknolojilerinin geliştirilmesini ve bu yeni teknolojilere yatırım planlarını kapsıyor. Çevresel taahhüdün merkezinde, 2030 yılına kadar Cihaz Deneyimi Bölümü'nde ve tüm küresel operasyonlarda, 'net sıfır karbon emisyonu' seviyesine ulaşılması yer alıyor. Bunun için Ar-Ge çalışmalarına dev bütçeler ayıran şirket önemli pazarlarından biri olan Türkiye'de de deniz temizliğine odaklanmış durumda. Küresel hedeflerine adım adım ilerlediklerini söyleyen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları SABAH'a anlattı...Suların altında uzun yıllar boyunca varlıklarını sürdüren ve milyonlarca deniz canlısının yaşamını tehdit eden kayıp veya terk edilmiş ağlar, plastik atıkların en tehlikeli türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Samsung Electronics Türkiye olarak, Akdeniz Koruma Derneği'nin Endangered Landscapes Programme ve Blue Marine Foundation ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği 'Bozburun Clean-Up Operasyonu'nun bir bölümüne destek verdik. Muğla'nın Bozburun beldesinde yürütülen çalışma, denizde yıllardır varlığını sürdüren atık ağların temizlenmesi amacıyla başlatıldı.Bozburun'da 10 tonun üzerinde atık ağ toplandı. Bu ağların deniz yaşamına olan olumsuz etkilerini azaltmak ve deniz kirliliğine dikkat çekerken biyoçeşitliliği korumak projenin temel hedefleriydi.Denizde kaybolan veya bilerek bırakılmış atığa dönüşen ağlar, doğada çözünmemekle birlikte, pasif olarak avlanmaya devam edebiliyor. Ayrıca denizel habitatların üzerini kaplayıp ışık ve oksijen geçirgenliğini azaltarak deniz çayırları, mercan resifleri gibi önemli yaşam alanlarını tehdit ediyor. Kaybolan veya bırakılan, tekrar yüzeye çıkartılamayan bu ağlar, yıllar boyunca çeşitli deniz canlılarının yaşam alanlarına tuzak olarak kalıyor. Deniz akıntıları ve rüzgârların etkisiyle sürüklenen atık ağlar, balıklara, deniz memelilerine ve diğer deniz canlılarına dolanıp hayatlarını kaybetmelerine neden olurken, bölgedeki habitata da büyük zarar veriyor. Ürünlerimizdeki geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırarak, daha fazla kaynağın korunmasını sağlıyoruzSamsung'un çevresel vizyonu hakkında daha fazla bilgi alabilir miyiz? Sürdürülebilirlik ve inovasyonun birleştirilmesinin önemini açıklar mısınız? Samsung Electronics Türkiye olarak, çevresel vizyonumuz, sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vizyon, enerji ve su tüketiminin azaltılması, sıfır karbon emisyonu hedefi, yenilenebilir enerji kullanımı gibi geniş kapsamlı taahhütleri içeriyor. Ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak, hammadde tedarikinden atıkların geri dönüştürülmesine kadar uzanan bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu yaklaşım, doğal kaynakların korunmasına ve çevresel etkimizi azaltmaya katkı sağlıyor.Denizden çıkan ağları ne yaptınız?Bu bakış açısıyla, 2022 yılından beri, denizlerdeki atık balıkçı ağlarını yeniden kazanıyoruz. Bu nedenlerle Samsung, çevresel sorumluluğunu yerine getirme amacıyla denizlerdeki atık ağlara karşı çeşitli projeleri destekliyor. Öncelikle, Akdeniz Koruma Derneği ile yürütülen Bozburun Clean-Up Operasyonu gibi projelerle denizlerden atık ağların temizlenmesine katkı sağladık. Ayrıca, Onaranlar Kulübü ile iş birliği yaparak denizden çıkarılan atık ağların bir kısmını ileri dönüşüm atölye çalışmalarıyla aydınlatma aksesuarlarına dönüştürdük. Samsung olarak daha sürdürülebilir bir gelecek için inovatif projeler geliştirmeye devam ediyoruz.İşbirliğinin detaylarından bahsedebilir misiniz?İş birliği kapsamında denizden çıkartılan atık ağların bir kısmı, özel bir atölye çalışması ile aydınlatma aksesuvarlarına dönüştürüldü. Yıllardır denizlerin derinliklerinde karanlığa gömülen ağları geleceği aydınlatan tasarımlarla ileri dönüştürdük. Bu proje hem deniz kirliliği sorununa dikkat çekmek, hem de atık ağları sanat ve fonksiyonellikle bir araya getirerek çevresel sorunları çözmeye yönelik yaratıcı bir yaklaşımı temsil ediyor.Firma olarak kendi ürünlerinizde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına yönelik çalışmalarınız nelerdir?Samsung Galaxy Z Flip5 ve Z Fold5 gibi ürünlerimizde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımıyla çevresel etkimizi azaltmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirlik ve inovasyonun birleştiği bir yaklaşım benimsiyoruz. Örneğin, söz konusu modeller tüketici öncesi geri dönüştürülmüş cam ve alüminyum ile atık balık ağları, su varilleri ve pet şişelerden elde edilen tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler de dahil olmak üzere önceki nesillerine göre daha geniş bir geri dönüştürülmüş malzeme çeşitliliğine sahip. Ambalaj kutuları için kullanılan kağıt bile yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretildi.