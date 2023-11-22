Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Denizli'de 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edilecek
Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:53

Denizli'de 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edilecek

Denizli'de bulunan 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

AA
Denizli’de 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edilecek

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Tavas ve Kale ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 359 bin 272 lira ile 565 bin 396 lira arasında değişen 8 sahanın ayrı ayrı ihalesi yapılacak.

İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görülebilecek.

İhaleler, 19 Aralık Salı günü saat 10.00'da Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA