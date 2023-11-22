Denizli’de 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edilecek

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Tavas ve Kale ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 359 bin 272 lira ile 565 bin 396 lira arasında değişen 8 sahanın ayrı ayrı ihalesi yapılacak.

İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görülebilecek.

İhaleler, 19 Aralık Salı günü saat 10.00'da Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.