Depozito bedeli hesaba anında yatırılacak

Atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıracak, vatandaşlara da maddi kazanç sağlayacak Depozito Saha Yönetimi Sistemi (DSYS), yıl sonuna kadar 81 ilde hayata geçmiş olacak. Atık karşılığı kazanılan depozito tutarını isteyen e-cüzdanında biriktirebilecek, isteyen banka hesabına transfer edebilecek. Projeye ilişkin merak edilen yeni detaylar ise dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı.

DOA UYGULAMASI NEDİR?

Tüketiciler, bakanlık tarafından tescil edilmiş makineler ve manuel iade noktalarında, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) mobil uygulamasını kullanarak depozito iadelerini gerçekleştirecek. Uygulama, Android ve iOS Store mağazalarından ücretsiz indirilecek. Depozito bedeli, vatandaşın DOA mobil uygulamasında yer alan e-cüzdan hesabına yatırılacak. Bu bakiye, QR kod ile ödeme özelliği olan tüm POS cihazlarında, anlaşmalı mağazalar, restoran ve marketlerde kullanılabilecek. Biriken bakiye banka hesaplarına da transfer edilebilecek. Cep telefonlarına DOA uygulamasını yükleyen vatandaşlar depozito iade makinelerine QR kod okutup iade ettikleri ambalajlara karşılık gelen teşvik bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek.

520 MİLYON EURO KATKI

Cam, plastik ve alüminyum malzemeden yapılmış 0,1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajlar zorunlu depozito kapsamına alındı. Üzerlerinde depozito logosu olan bu ambalajlar için depozito bedeli ödenecek. Ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon euro katma değer sağlanacak. Türkiye genelinde 783 bin kilometrekarelik coğrafyada yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın toplanması öngörülüyor.