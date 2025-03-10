Depozito sisteminde tek işlemle 36 kat kazanç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devrim niteliğindeki projesi olan Depozito Saha Yönetim Sistemi, hem atık şişelerin daha hızlı toplanmasına imkân sunacak hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlayacak. Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) isimli mobil uygulamaya entegre edilen proje kapsamında cam, plastik ve alüminyum malzemeden yapılmış 0.1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajlar iade makinelerine atılacak, depozito tutarı ise vatandaşın e-cüzdanına aktarılacak. İade tutarı, önümüzdeki aylarda bakanlık tarafından resmen duyurulacak. Doğrulanmış hesaplar doğrulanmamış hesaplara kıyasla 36 kat daha fazla kazandıracak. 181 kat da daha fazla harcama limitine sahip olacak. Cep telefonlarına DOA uygulamasını yükleyen vatandaşlar, iade makinelerine QR kod okutup atık şişelerine karşılık gelen teşvik bedelini dijital cüzdanlarında biriktirecek. Mobil uygulamada hesabını doğrulatan kullanıcılar, doğrulatmayanlara kıyasla çok daha geniş imkânlardan faydalanacak. Uygulama içerisinde hesabını doğrulatanların e-cüzdanlarındaki bakiye sınırı 100 bin lira olacak. Doğrulanmamış hesaplarda 2 bin 750 liradan daha fazla bakiye bulundurulamayacak. Yine doğrulanmış hesaplarda yıllık harcama limiti 500 bin lira iken bu tutar doğrulanmamış hesaplarda 2 bin 750 lira ile sınırlı olacak.

ATM'DEN PARA ÇEKME İMKÂNI

Hesabını doğrulatan vatandaşlar farklı banka hesaplarına yıllık 100 bin liraya kadar para transferi yapabilecek. Hesabını doğrulatmayanlar, 2 bin 750 liradan daha fazla para transferi yapamayacak. Ayrıca doğrulanmış hesaplar başka bir DOA kullanıcısına da para transferi yapabilecek.

HESAP NASIL DOĞRULATILIR?

Vatandaşlar, DOA uygulaması üzerinden birkaç dakika içerisinde hesaplarını kolaylıkla doğrulatılabiliyor. İlk olarak mobil uygulamada yer alan 'ATM'den para çek' seçeneğine tıklayarak hesap doğrulama işlemlerine erişiliyor. Bu aşamada adres ve kişisel bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi, çipli kimlik kartının ön ve arka yüzünün telefona taratılması, son olarak da yüz doğrulamasının uygulamaya yüklenmesi gerekiyor.