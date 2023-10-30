Deprem bölgesi Malatya’da çalışmalar hızlandı

Malatya Çarşısı'nın bulunduğu alanda yapılan incelemelerin tamamlanmasından sonra önemli açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Malatya Çarşısı'nın bulunduğu alana bin konut inşa edileceğinin müjdesini vererek, yer tespiti çalışmalarının yapıldığını belirtti.



Malatya Çarşısı'nda inşa edilecek konutların yerleri ile alakalı bilgiler aktaran Başkan Gürkan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, bin konutluk projesi Fuzuli, Cezmi Kartay ya da Niyazi Mısri bölgesinde başlatılacak" dedi.



"TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR PROJEYİ YAPACAĞIZ"



Malatya Çarşısı'nın ayağa kalkması ve ticari hayatın canlanması için yoğun mesai harcadıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Çalışmaları yerinde görüp Malatya Çarşısı'nın olduğu alana geldik. Yaptığımız incelemeler sonucunda iki müellif firmanın yoğun bir şekilde çalışma içerisinde olduklarını gördük. 220 dönüm alanı kapsayan yer Malatya'nın kalbi olarak atfedilen Malatya'nın çarşısının olduğu yerdir. Belediye olarak daha önce yaklaşık 8 bin dönümlük alana tekabül eden ve 290 iş yerinin bulunduğu Bakırcılar Çarşısı'nda gerekli çalışmaları başlatmıştık. Daha sonra çalışmaları ilgili müellif firmalara devrettik." dedi.

Temennilerinin en kısa sürede Malatya'nın ticari hayatının tekrardan ayağa kalkması olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizim temennimiz en kısa zamanda Malatya Çarşısı diye hitap edilen alandaki 5 bin iş yerinin tamamlanması ve ilgili hak sahiplerine devrinin yapılması, akabinde de Malatya'nın ticari hayatının tekrardan ayağa kalkmasıdır. Yeni yapılan çarşımızın altını sığınak ve otopark olarak, üstünü de meydan ve iş yerleri olarak inşa edeceğiz. Güzel bir şekilde Türkiye'de örnek bir projeyi yapacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımıza 3 alternatif bölge sunduk. İnşallah bu 3 bölgede en kısa zamanda bin konutluk bir çalışma başlatacaklar. İnşallah bin konutun devamı da gelecektir. Konuyla alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemizin ekipleri yoğun bir çalışma içerisindeler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bin konutluk projeyi de ya Fuzuli ya Cezmi Kartay ya da Niyazi Mısri bölgesinde başlatacak. Bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve teknik ekiplerine Malatya halkı olarak müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Şehrin ayağa kaldırılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Malatya'ya vermiş oldukları özel hassasiyetten dolayı da Malatya halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



"MALATYA'YI EL BİRLİĞİYLE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"



Malatya merkeze inşa edilecek bin konutun yerinde dönüşüm esasına göre inşa edileceğini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Malatya merkezde yeni proje alanları üzerinde çalışıyoruz. Geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile başkanımızı makamında aramıştık. Malatya merkezde yeni yapılacak projelerle ilgili düşüncelerini almıştık. Biz GEDAŞ Genel Müdürümüz ile birlikte hazırlıklarımızı yaptık. Malatya merkezde yapılacak 1000 konutun nereye yapılacağı konusunda bir çalışma yapıyoruz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir tarafta Cezmi Kartay bir tarafta Niyazi Mısri bir tarafta da Fuzuli Caddesi dediğimiz alan var. Bunların içerisinde yıkımların en fazla olduğu yerde Yerinde Dönüşüm Projesini gerçekleştireceğiz. Malatya'nın çarşı merkezi hem Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin hem de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın üzerine titrediği bir yer. Hakikaten burası Malatya'nın kalbi." ifadelerini kullandı.

Malatya Çarşısının 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında çok hasar gördüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, "Bizde çarşıda çalışmaları hızlandırdık. Projeyi yapacak olan yüklenici firmalar işlere başladı. Bu saatten sonra etap etap ilerleyecek bir sürecimiz var. Bir taraftan da müelliflerimiz proje üretiyorlar, inşallah burayı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Asıl önemli olan şeylerden biri de Malatya merkezdeki Fuzuli, Cezmi Kartay ve Niyazi Mısri caddelerinde yerinde dönüşüm yapmak suretiyle bin tane konutumuzun bir an önce başlamasıdır. Sahada Belediye Başkanımız ile gezerken yeni açılan yerleri de gördük. Malatya'nın ayağa kalktığını görüyoruz ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Malatya'yı el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İnşallah Cumhuriyetimizin 101. yılında Malatya'da bambaşka bir şehirde bambaşka bir çarşının içerisinde bir araya gelmiş oluruz. O zamana kadar dükkânların birçoğunu teslim etmiş ve faaliyete başlamış oluruz" diye konuştu.