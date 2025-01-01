Deprem bölgesinde 201 bin konutun yapımı tamam! Tüm ihale süreçleri 2 hafta içinde tamamlanacak

Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde eşine az rastlanır bir seferberlik yürütülüyor. Hâlihazırda 11 ilde, 174 ayrı alanda ve 3 bin 461 şantiyede eş zamanlı çalışmalar sürüyor. 7/24 esasıyla devam eden inşaatlarda toplam 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis alın teri döküyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugüne kadar 201 bin 688 konut ve iş yerinin yapımını tamamladı. 201 bininci yapının anahtar teslim töreni, bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Bugüne kadar ihalesi tamamlanan bağımsız bölüm sayısı ise 391 bin 741'e yükseldi. 2 hafta içerisinde geriye kalan tüm ihale süreçleri de tamamlanacak, inşaatı başlamamış hiçbir yapı kalmayacak.