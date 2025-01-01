Deprem bölgesinde 201 bin konutun yapımı tamam! Tüm ihale süreçleri 2 hafta içinde tamamlanacak

Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde eşine az rastlanır bir seferberlik yürütülüyor. Hâlihazırda 11 ilde, 174 ayrı alanda ve 3 bin 461 şantiyede eş zamanlı çalışmalar sürüyor. 7/24 esasıyla devam eden inşaatlarda toplam 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis alın teri döküyor.
VERİLEN SÖZLER BİR BİR TUTULUYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugüne kadar 201 bin 688 konut ve iş yerinin yapımını tamamladı. 201 bininci yapının anahtar teslim töreni, bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Bugüne kadar ihalesi tamamlanan bağımsız bölüm sayısı ise 391 bin 741'e yükseldi. 2 hafta içerisinde geriye kalan tüm ihale süreçleri de tamamlanacak, inşaatı başlamamış hiçbir yapı kalmayacak.
KURUM'DAN 6 AYDA 5 ZİYARET
Temmuz ayında yeniden bakanlığa atanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bölgeyi karış karış gezmeye ve incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Kurum, 6 aylık süreçte yalnızca Hatay'ı 5 kez ziyaret ederek çalışmaları koordine etti. Deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerde sık sık vatandaşlarla da sohbet eden Kurum, 2025 yılı sonunda tüm depremzedelerin konutlarına gireceğini, tüm esnafların da dükkânlarına kavuşacağını özellikle vurguluyor.
EN ÇOK KONUT HATAY'DA YAPILACAK
11 ilde gece gündüz mesaiye devam eden bakanlık, 2025 yılı sonunda deprem bölgesinde toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimatını yapmayı ve tüm çalışmaları sonlandırmayı hedefliyor. Bu yapılardan 416 bin 960'ını ise deprem konutları oluşturacak. Bölgede en çok konut yapılacak il Hatay olacak. Yıl sonu itibarıyla tüm çalışmalar tamamlandığında Hatay'da 146 bin, Malatya'da 66 bin, Kahramanmaraş'ta ise 62 bin yeni ve güvenli konut, hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.
İL İL KONUT SAYILARI
2025 yılı sonuna kadar 11 ilde teslim edilmiş olacak toplam bağımsız bölüm sayıları şu şekilde sıralanıyor:
ADANA: 12 bin 528 konut/89 iş yeri
ADIYAMAN: 39 bin 772 konut/2 bin 397 iş yeri
DİYARBAKIR: 17 bin 326 konut /251 iş yeri
ELAZIĞ: 14 bin 264 konut/87 iş yeri
GAZİANTEP: 29 bin 940 konut/1377 iş yeri
HATAY: 146 bin 305 konut/11 bin 864 iş yeri
KAHRAMANMARAŞ: 62 bin 775 konut/6 bin 132 iş yeri
KİLİS: 2 bin 782 konut/4 iş yeri
MALATYA: 66 bin 941 konut/12 bin 761 iş yeri
OSMANİYE: 10 bin 884 konut/966 iş yeri
ŞANLIURFA: 13 bin 443 konut/95 iş yeri