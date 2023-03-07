Deprem bölgesinde 50 bin aileye iş imkânı

Deprem bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açılırken, Bakan Bilgin bu sayının 50 bine çıkarılacağını duyurdu. Bakan Bilgin, "Önce kısa çalışma ödeneğini bir kalkan olarak uygulamaya başladık. Kısa çalışma ödeneğine şartları tutmayanlar için nakdi ücret desteği imkânını başlattık. Yine bölgede işsiz olan ailelerin çalışmak isteyen bireylerine asgari ücret düzeyinde bir gelir sağlayan TYP'yi uygulamaya koyduk. Yaklaşık 25 bin kişiyi kapsayan bu uygulamayı 50 bin aileye kadar çıkartacağız" dedi.