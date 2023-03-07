Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Deprem bölgesinde 50 bin aileye iş imkânı
Giriş Tarihi: 8.3.2023

Deprem bölgesinde 50 bin aileye iş imkânı

Deprem bölgesinde 50 bin aileye iş imkânı
Deprem bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açılırken, Bakan Bilgin bu sayının 50 bine çıkarılacağını duyurdu. Bakan Bilgin, "Önce kısa çalışma ödeneğini bir kalkan olarak uygulamaya başladık. Kısa çalışma ödeneğine şartları tutmayanlar için nakdi ücret desteği imkânını başlattık. Yine bölgede işsiz olan ailelerin çalışmak isteyen bireylerine asgari ücret düzeyinde bir gelir sağlayan TYP'yi uygulamaya koyduk. Yaklaşık 25 bin kişiyi kapsayan bu uygulamayı 50 bin aileye kadar çıkartacağız" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
Saint-Gobain Türkiye
Saint-Gobain Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesinde 50 bin aileye iş imkânı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA