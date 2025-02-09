Deprem bölgesinde 6.5 milyar lira hasar ödedik

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar operasyonlarını hızlıca sonuçlandırıp tazminat ödemelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye Sigorta olarak deprem bölgesinde 6.5 milyar lira hasar ödemesi yaptık. Hayat Sigortası branşında ise 378.3 milyon lira ödeme gerçekleştirdik" dedi. Zorunlu Deprem Sigortası'nın (DASK), depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi durumların doğrudan binaya vereceği maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşıladığı bilgisini paylaşan Çakmak, deprem teminatının sadece DASK ile sınırlı olmadığını ifade etti. Çakmak, eşya ve konut sigortalarından ferdi kaza sigortalarına, iş yeri sigortalarından kaskoya kadar bireysel ve ticari birçok sigorta ürününde deprem teminatının sunulduğunu kaydetti. Türkiye Sigorta olarak deprem sonrası için işlettikleri sürece örnek veren Çakmak, bu süreçte hızlı ve koordineli bir şekilde acil eylem planlarını uygulamaya koyduklarını söyledi. Çakmak, Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamında 5 bin 468 konuta, 128 milyon lira tutarında teminat sağladıklarını sözlerine ekledi.