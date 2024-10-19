Deprem bölgesinde 78 kilometre yol bitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Depremden etkilenen illerimizde 17 farklı lokasyonda 26 milyar liralık 300 kilometrelik yolda da çalışmalarımıza devam ediyoruz, deprem konutlarının erişim yolları ve altyapı noktasında. Bugün itibarıyla 78 kilometresini bitirdik, sene sonunda 174 kilometreyi daha bitireceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Bakan Uraloğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Kale 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002 yılından bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini belirterek, yapılan çalışmalarla ilgili hatırlatmalarda bulundu. Malatya'nın 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda olması nedeniyle kentin ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, Malatya'da hava yolu ulaşımına ilişkin yeni terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşasına başladıklarını anlattı. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Malatya Havalimanı'nın 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesinin 2.5 milyona çıkacağını ifade etti.