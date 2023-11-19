Deprem bölgesinde altyapı ayağa kalkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası (İLBANK), "Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi" kapsamında depremden etkilenen yerlerin altyapılarının ihya edilmesinde öncü rol oynayacak.Bu kapsamda, Avrupa Yatırım Bankası'nın sağlayacağı 400 milyon euroluk finansmana yönelik imzalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası arasında atılırken, finansmanın tamamı İLBANK tarafından deprem bölgesindeki çevresel altyapı projelerinde kullanılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afet bölgesindeki altyapıyı ihya edecek uluslararası finansmanın İLBANK'a emanet edildiğini belirterek, "Hiç kimse merak etmesin, afet bölgesini alt ve üstyapısıyla ayağa kaldıracağız" dedi.Su ve kanalizasyon altyapısının depreme dayanıklı hale getirileceğini anlatan Özhaseki, "Bir yandan su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz sunumunu sağlarken, diğer yandan kaynak kullanımını en aza indirecek şekilde projeler yapıyoruz" diye konuştu.'TürkiyeDeprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi'nde, oluşturulacak altyapılar, akıllı altyapılar olarak tasarlandı. Bu projeler, sadece hasarların onarılması yaklaşımı ile değil, yeşil ve sürdürülebilir şehir yaklaşımı ile tasarlanıp hayata geçirilecek.