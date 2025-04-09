Deprem bölgesinde dükkânlar hak sahiplerine veriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki 3 bin 500'e yakın şantiyede, 182 bin kişilik personel ordusuyla dünyanın en büyük dönüşüm seferberliğine devam ediyor. Büyük felaket sonrası ilk 2 senede, acil ihtiyaç olan konutların bir an önce inşa edilmesi için yoğun mesai harcayan bakanlık, bu yıl iş yerleri için de çalışmaları hızlandırdı.

Deprem bölgesinde şu ana kadar tamamlanan iş yeri sayısı 149 olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, ocak ayı itibarıyla 11 ilde yeniden yapılacak olan tüm iş yerlerinin ihale süreçlerini tamamlayarak inşaat aşamasını başlattı. Bölge genelinde şu an hâlihazırda 31 bin 158 ticarethanenin inşaat çalışması yürütülüyor. 9 aylık zaman diliminde teslim edilen toplam iş yeri sayısının 31 bin 307'ye çıkarılması hedefleniyor. Bakanlık, deprem bölgesinde 2025 yılını 'final yılı' olarak planlıyor. Tüm konutlarda olduğu gibi iş yerlerinin tamamı da yıl sonuna kadar teslim edilecek.

ESNAF MAĞDUR EDİLMEDİ

Depremzede esnafın hiçbir mağduriyet yaşamaması için de yoğun mesai harcayan bakanlık, bu kapsamda birçok bölgede geçici iş yerleri oluşturarak yerel esnafa nefes aldırdı. Esnafın bu noktalarda çalışmalarına aralıksız olarak devam etmesi için tüm ihtiyaçlar sağlandı. Deprem bölgesine sık sık ziyaretlerde bulunarak çalışmaları yerinde takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da esnaflarla sık sık bir araya gelerek talep ve beklentileri ilk ağızdan dinliyor.

Asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan, Hatay'ın simgelerinden Tarihi Uzun Çarşı da eski günlerine geri dönmek için gün sayıyor. Hatay'ın tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan Uzun Çarşı'nın esnafı da yine bakanlık desteğiyle çarşının yakınındaki geçici iş yerlerinde ticarete devam ediyor. Tarihi bölgede 69 konut ve 845 iş yeri olmak üzere toplam 914 bağımsız bölüm yapılıyor.