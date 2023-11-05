Deprem bölgesinde KOBİ desteğine kısa sürede 11 bin 700 başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi'ni başlattıklarını açıklamasının ardından KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da KOBİ'ler ve esnafla bir araya geldi.

İbrahimcioğlu, KOBİ ve esnafa işletme başına 750 bin liraya kadar olan projenin ayrıntılarını anlattı. İbrahimcioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine kısa sürede 11 bin 700 başvuru aldıklarını belirterek, "Başvurular hızla onaylanıyor. Başvuruların tamamı online olarak alınıyor. Ödemeler taksitsiz bir şekilde hesaplara yatırılacak. Buradaki muradımız, 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek" dedi.



'TAMAMEN FAİZSİZ BU DESTEKTEN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM'



KOSGEB'in uluslararası fonları kullanarak başlattığı, depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan proje ile depremden etkilenen işletmelerin yaralarını sarmayı hedeflediklerini belirten İbrahimcioğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından 'KOSGEB olarak Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi'nin başlatıldığını duyurdu. Bu proje ile depremden etkilenen KOBİ'lerin yaralarını saracağız. 450 milyon dolarlık bir kaynağı işletmelerimizin emrine sunuyoruz. KOBİ'lerimizi ilk 24 ayı geri ödemesiz olan tamamen faizsiz bu destekten yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Proje kapsamında Hatay, Kahramanmaraş Adıyaman ve Malatya'da KOBİ'lerle bir araya gelen İbrahimcioğlu, depremin etkilediği 11 ildeki işletmelerin destekten yararlanmaya davet ederek, şöyle konuştu:



"11 ili destekleyecek krediyi ülkemize getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği bu desteğe çok kısa sürede 11 bin 700 başvuru aldık. Başvurular hızla onaylanıyor. Hızlı bir şekilde ödemeye dönüşecek bu programda amacımız, adında da olduğu gibi canlanma yani KOBİ'lerimize can suyu vermek. 200 bin TL'den 750 bin TL'ye kadar olacak desteğin hasar durumuna göre belirleneceği, program başvuruları oldukça kolay. Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Nurdağı ve İslahiye'de hasarsız olmasına rağmen yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler de bu destekten faydalanabilecek. Başvuruların tamamı online olarak alınıyor. Ödemeler taksitsiz bir şekilde hesaplara yatırılacak. Buradaki muradımız, 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek."



450 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN



İbrahimcioğlu, KOBİ'lerin deprem bölgesindeki işletmesini devam ettirmesini sağlamayı hedeflediklerine de dikkat çekerek, "Ticaretin çarklarının dönmesi için canlanma desteği diyoruz. Bu destek; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri memnun edecek. 450 milyon dolarlık finansman, bölgenin tamamına girmiş olacak. Aldığı bu desteği nereye harcayacağının hesabını sormuyoruz. Faizsiz bir destek paketini, depremzede KOBİ'lerimize sunmuş olacağız. Yeni destek paketleri için uluslararası kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. KOBİ'ler, KOSGEB'in internet sitesinde destekler linkine tıklayarak başvurularını yapabiliyorlar" diye konuştu.



İŞLETMELER MEMNUN



KOBİ'nin yeni projesinden yararlanmak için başvuran esnaf da desteğin önemli olduğunu ifade etti. KOSGEB'in sağlayacağı desteğin kendilerine can suyu olacağını ve kredilerin 2 yıl ödemesiz verilmesinin büyük avantaj sağlayacağını dile getiren esnaf, "Bu destek bizim yeniden canlanmamıza ve bölgede istihdamın artmasına da katkı sağlayacak" dedi.