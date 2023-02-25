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Giriş Tarihi: 25.2.2023 11:21

Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilediği illere arama kurtarma ekipleriyle yardım malzemelerinin ulaştırılması ve bölgeden tahliyelerin gerçekleştirilmesi için yapılan uçuş sayısı 10 bini geçti.

AA
Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, afet bölgesindeki Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6-24 Şubat tarihlerinde 8 bin 883'ü iç hat ve 1333'ü dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçlarıyla toplam 10 bin 216 uçuş trafiği gerçekleştirildi.

Söz konusu uçuşların 877'si Kahramanmaraş, 551'i Hatay, 1775'i Gaziantep, 3 bin 95'i Adana, 602'si Şanlıurfa GAP, 988'i Adıyaman, 731'i Malatya, 1062'si Diyarbakır, 535'i de Elazığ havalimanlarına yapıldı.

BÖLGEDEN HAVA YOLU İLE TAHLİYELER 485 BİNİ GEÇTİ

Tahliye amaçlı sivil hava araçlarıyla, 6-24 Şubat tarihlerinde, 300 bin 871'i gelen ve 485 bin 775'i giden olmak üzere toplam 752 bin 139 yolcuya hizmet verildi.

Öte yandan depremzedeler için 11 bin 752 ton insani yardım malzemesi de deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı.

6-24 Şubat tarihlerindeki uçak trafiği şöyle:

UÇAK TRAFİĞİ
Hat İniş Kalkış Toplam
İç 4.423 4.460 8.883
Dış 702 631 1.333
Toplam 5.125 5.091

10.216

Söz konusu tarihlerde hava yolu ile deprem bölgesine gelen ve giden yolcu ile taşınan yük miktarları da şöyle:

Havalimanı Tarih GÜNLÜK TOPLAM
Gelen Yolcu Giden Yolcu Yük (Ton)
6.02.2023 19.529 15.758 145,7
7.02.2023 28.938 24.623 613,5
8.02.2023 26.988 35.777 457,7
9.02.2023 14.635 38.638 660,4
10.02.2023 15.207 39.481 444,7
11.02.2023 11.256 27.009 626,1
12.02.2023 12.466 28.552 461,8
13.02.2023 12.524 32.042 619,3
14.02.2023 13.385 26.999 547,6
15.02.2023 13.475 26.951 768,1
16.02.2023 13.342 24.884 1.151,0
17.02.2023 15.515 23.482 1.098,8
18.02.2023 13.618 19.989 1.125,4
19.02.2023 15.733 19.936 733,7
20.02.2023 14.559 18.781 519,5
21.02.2023 13.948 20.234 550,3
22.02.2023 15.065 21.432 348,7
23.02.2023 14.379 19.948 404,8
24.02.2023 16.309 21.259 474,7
TOPLAM 300.871 485.775 11.751,9

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Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı
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