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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Deprem bölgesine cazibe merkezi formülü

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Deprem bölgesine cazibe merkezi formülü
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller, en üst teşviklerin uygulandığı Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı. Depremde yeniden yapılan fabrika için 10 yıl sigorta prim muafiyeti uygulanacak, enerji giderlerinin yüzde 30'u toplam 10 milyon lirayı geçmemek üzere 3 yıl boyunca karşılanacak, makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası sağlanacak, kurumlar vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak, yatırım yeri tahsisi sağlanacak. Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Sivas'ın hasar gören ilçelerinde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin liralık yatırımlar, 6. Bölge teşviklerinden faydalanabilecek. Bu illerde yapılacak yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 30 milyonu geçemeyecek. Desteklerden süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar ile yeni yatırımlar yararlanacak.
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Deprem bölgesine cazibe merkezi formülü
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