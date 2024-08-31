Deprem bölgesinin dış finansmanı 4 milyar dolara yaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin sürdüğünü belirterek, "Depremin yaralarını sarmak adına 2023 ve 2024 yıllarında deprem finansmanı kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık" dedi. Bu yıl sonuna kadar ise yaklaşık 2 milyar dolar finansman sağlanmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaşan Şimşek, "Son olarak, deprem bölgesinde zarar gören yol, tünel ve köprülerin yenileme ve iyileştirme çalışmalarının finansmanı amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kullanılmak üzere, yaklaşık 187 milyon euroluk uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağlandı. Sağlanan bu kaynaklar, programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bölgenin yeniden inşasında yol, tünel ve köprülerin yenilenmesi çalışmalarının önemini vurguladı. İslam Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesindeki ihracatçıların finansmanı ve yeşil dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşu'ndan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 100 milyon dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na da 50 milyon dolar finansman sağlandığını bildirdi.