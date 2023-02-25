Deprem dayanıklılık testi yapacaklar dikkat! Nasıl inceleniyor?

NASIL İNCELENİYOR?

Korkmaz, binanın depreme dayanıklı olup olmadığıyla ilgili yapılan incelemeleri şöyle anlattı:

"Binanın projesi varsa temin ediyoruz. Projesi yoksa ilgili mühendis arkadaş, eline kağıt kalem alarak binanın 'çerçeve sistemi' dediğimiz kolon ve kirişlerin yerlerini ölçeklendiriyor. Buna göre bir proje hazırlıyor. Sonra ise yapı laboratuvarları devreye giriyor. Karot numunesi alınıyor. Daha sonra betonun dayanım sınıfını belirliyoruz. Daha sonra röntgen cihazlarımızla kolonlardaki demirlerin yerlerini ve çaplarını belirlemek için belli bir oranda sıyırma yapıyoruz. Oradaki demirlerin çaplarını alıyoruz. Bunları aldıktan sonra sisteme giriyoruz. Her zaman için bu işlemleri yapanlardan birinin inşaat mühendisi olması gerekiyor. İnşaat mühendisi haricinde kimse bu işlemleri yapamaz. Binanıza teste gelen bir arkadaş varsa lütfen önce inşaat mühendisi olup olmadığını ve yetkinliği olup olmadığını sorgulayın. Bu hangi firmadan olursa olsun, elinde deneyimini gösteren iş yeri tescil belgesi ya da kentsel dönüşüm uzmanlığı belgesi yoksa bu dolandırıcılık için gelmiştir. Sorgulamamız gereken şeyler bunlardır. Tabi bütün işlemler yapıldıktan sonra iş güçlendirmeye geliyor. Bu tabi ki ayrı bir iştir. Bu konuda da tecrübeli müteahhitlerin seçilmesi gerekiyor. Sonuçta oturduğumuz binaların depreme dayanıklılığını tespit ettirdik. Sonra da binamızı güçlendireceğiz. Konusunda uzman mühendis bulmamız gerekiyor. En büyük sıkıntımız da bu zaten. Lütfen, dayanım testi yaptıracaksanız, odamızı arayarak 'İlgili inşaat mühendisinin yeterliliği var mı' diye sorun."