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Giriş Tarihi: 24.11.2023 13:20

Deprem konutları havadan görüntülendi

Depremlerden etkilenen Hatay'da deprem konutların yapımı sürüyor. Kalıcı konutlar havadan görüntülendi.

AA
Deprem konutları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, yapımı süren kalıcı konutlar FPV dronla görüntülendi.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, kentin 33 noktasında 32 bin 314 TOKİ konutunun yapımı sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapımı devam eden 2 bin 665 konut, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dronla görüntülendi.

İnşaat çalışmaları sırasındaki faaliyetlerin bir bölümü de hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedildi.

Görüntülerde, çalışmaları tamamlanan ve eşyasıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı.

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Deprem konutları havadan görüntülendi
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