Deprem sigortasından 40 milyar TL’lik ödeme

Yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Sarsıntının etkilediği 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Sigorta şirketleri, acenteler ve bankalar ile işbirliği içerisinde çalışan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), tüm sigorta şirketleri, acenteleri ve banka şubeleri aracılığıyla Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçelerinin düzenlenmesini sağlıyor.

24 SAAT GEÇMEDEN ÖDEME

DASK, 11 kente 630 bin hasar ihbarına karşılık 39.7 milyar liranın üzerinde tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Bu rakamın yaklaşık yüzde 90'lık kısmı 6 ayda ödenirken, 2023'te tazminat ödemelerinin büyük bir kısmı tamamlandı. DASK 25 yılda, Türkiye genelinde ZDS poliçe sayısı yaklaşık 12 milyona ulaştı. DASK, bölgenin toparlanmasına katkı sunmak ve vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları desteği en kısa sürede ulaştırmak için birçok yeniliği hayata geçirdi. İlk adım olarak, hasar ihbarından inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar geçen sürede sigortalılara maddi güvence sağlamak amacıyla avans ödemesi uygulaması başlatıldı.

Hafif hasarlı konutlar için sigorta bedelinin yüzde 15'i herhangi bir muafiyet uygulamadan doğrudan sigortalılara ödendi. Depremden 24 saat sonra ilk hasar ödemesi yapıldı. İpotekli konut sahiplerinin ödemelerini kolaylaştırmak adına 50 bin TL'ye kadar olan hasar ödemesi doğrudan sigortalılara ulaştırıldı. Olası büyük bir deprem senaryosunu dikkate alarak, ödeme kapasitesini 355 milyar TL seviyesine çıkaran DASK, Türkiye'de yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşarak her haneyi güvence altına almayı hedefliyor. Deprem sonrası İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde toplam sigortalılık oranında yaklaşık yüzde 1'lik artış yaşandı. Ülke genelinde, depremi takip eden günlerde günlük poliçe üretimi yüzde 55 oranında arttı.

MARMARA İLK SIRADA

Bununla birlikte, Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 seviyelerinde bulunuyor. Coğrafi bölgelere bakıldığında en yüksek oran yüzde 64 ile Marmara Bölgesi'nde olurken, bu bölgeyi sırasıyla yüzde 61 ile Doğu Anadolu, yüzde 56 ile Ege, yüzde 55 ile Akdeniz, yüzde 51 ile Güney Doğu Anadolu ve yüzde 50 ile İç Anadolu takip etti. En düşük bölge yüzde 45 ile Karadeniz oldu.