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Giriş Tarihi: 1.10.2023

Deprem yardımının ikinci taksiti ocakta

Deprem yardımının ikinci taksiti ocakta
Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için yaptığı 3.5 milyar TL'lik bağışın bu ay yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL'lik ödemeyi yaptığını açıkladı. Geri kalan bölümün ise Ocak 2024'te ödeneceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için yaptığı 3.5 milyar TL'lik bağışın bu ay yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirdi. Aynı karar gereği kalan 1 milyar 750 milyon TL'lik bölüm ise Ocak 2024'te ödenecek."
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Deprem yardımının ikinci taksiti ocakta
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