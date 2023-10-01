Deprem yardımının ikinci taksiti ocakta

Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için yaptığı 3.5 milyar TL'lik bağışın bu ay yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL'lik ödemeyi yaptığını açıkladı. Geri kalan bölümün ise Ocak 2024'te ödeneceği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için yaptığı 3.5 milyar TL'lik bağışın bu ay yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirdi. Aynı karar gereği kalan 1 milyar 750 milyon TL'lik bölüm ise Ocak 2024'te ödenecek."