Depremde mirasçılara sigorta hatırlatması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik bir duyuru yaptı. Birlik, "Hayatını kaybeden sevdiklerinizin adına düzenlenmiş Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri varsa ve siz vefat etmiş kişinin mirasçısı iseniz, bu poliçeler kapsamında size ait tazminat hakları bulunabilir" hatırlatması yaptı. Hayatını kaybeden sevdiklerinizin adına düzenlenmiş Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri varsa ve siz vefat etmiş kişinin mirasçısı iseniz, bu poliçeler kapsamında size ait tazminat hakları bulunabilir.e-Devlet Üzerinden: "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" veya "Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama" bölümüne girerek, mirasçısı olduğunuz kişinin T.C. kimlik numarası ve mirasçılık belgesinin alındığı kurum bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz. (e-Devlet Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama, e-Devlet Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Web Sitesi Üzerinden: "Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Sorgu)" bölümünden kendi e-Devlet bilgilerinizle doğrulama yaparak, vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek bilgi alabilirsiniz.