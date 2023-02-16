Depremin kayıp araçları! Bulunamayan araçların durumu ne olacak?

Deprem bölgesinde kayıp olan araçlar için kasko ödemesi yapılacak mı?

DEPREM BÖLGESİNDE KAYIP OLAN, BULUNAMAYAN ARAÇLARIN DURUMU NE OLACAK?

Şimdi aracın kayıp olması, enkaz altında kalması hasar nedeniyle değildir. Kayıp olsa hırsızlık teminatına giriyor. Hasarlı olarak görülmesi de teminata girer ama enkaz altında da olsa araçlar genelde ortaya çıkıyor.

Enkaz kaldırılırken plakası bulunabiliyor. Çok ender belki bir iki araç, en alt katta kapalı otoparkta ise bina tamamen çöktüyse bulunamayabilir, o durumda yapacak bir şey yok.

'KASKOLARI VARSA ÖDEMELERİ ALACAKLAR'

Araçları bulmak için genelde kişinin adresine bakılıyor. Kayıp olması, tamamen hasarlı olması kasko ve sigorta kapsamındadır. Kaskoları varsa bu kişiler ödemelerini çok rahatlıkla alacaklardır."