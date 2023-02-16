Depremin kayıp araçları! Bulunamayan araçların durumu ne olacak?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde çok sayıda araç, yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Cadde ve sokak aralarında hurdaya dönen araçlar, vinçlerle kamyonlara yüklenerek Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Metesa mevkisinde bulunan belediyeye ait asfalt işleme tesisine getirilerek boş alanda toplanıyor.
Depremzedeler, Trafik Tescil Müdürlüğü'nden belge alarak hasar gören araçlarını veya içindeki özel eşyalarını teslim alabiliyor. Peki bulunamayan araçlar için kasko ödemesi yapılacak mı? Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı merak edilenleri cevapladı.
'SADECE MEVCUT POLİÇELER YENİLENECEK'
Bağcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Deprem bölgesinde şu anda hiçbir şirket sigorta yapmıyor. Çünkü hasar olup olmadığının tespiti yapılmadı. Zaten Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) geçtiğimiz günlerde bir yazı yayınladı. 72 saat boyunca bölgede sadece mevcut poliçeler yenilenecektir. Bir kişinin konut poliçesi var, kaskosu var onlar yenileniyor.
'YENİ POLİÇELERİN YAPIMI DURDURULDU'
Ama yeni poliçelerin yapımı durduruldu. Hasar tespitleri yapılıp evin, aracın, iş yerinin sağlam olduğu belgelendikten sonra ancak yapılabilir.
'SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TESPİTİNDEN SONRA YAPILABİLİYOR'
Diyelim ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespitini yaptı, bitirdi. Sağlam olan evler sigortalanmak istendiğinde sigorta şirketleri tarafından tekrar özel bir tespit yapılıyor. Araç görülüyor, ev bakılıyor. Evin sağlamlık kontrolü yapılabiliyor. Bunlardan sonra tekrar sigortalama yapılabiliyor.
'SİGORTA TALEBİNDE YÜZDE 20 ARTIŞ VAR'
Diğer bölgelerde talep arttı. Deprem bölgesinde şu anda yapılamıyor ama Türkiye'nin diğer bütün illerinde zorunlu deprem sigortası, konut sigortası talebinde yüzde 20'ye yakın bir artış söz konusudur. Fiyat anlamında hiçbir artış şu anda yok.
Deprem bölgesinde kayıp olan araçlar için kasko ödemesi yapılacak mı?
DEPREM BÖLGESİNDE KAYIP OLAN, BULUNAMAYAN ARAÇLARIN DURUMU NE OLACAK?
Şimdi aracın kayıp olması, enkaz altında kalması hasar nedeniyle değildir. Kayıp olsa hırsızlık teminatına giriyor. Hasarlı olarak görülmesi de teminata girer ama enkaz altında da olsa araçlar genelde ortaya çıkıyor.
Enkaz kaldırılırken plakası bulunabiliyor. Çok ender belki bir iki araç, en alt katta kapalı otoparkta ise bina tamamen çöktüyse bulunamayabilir, o durumda yapacak bir şey yok.
'KASKOLARI VARSA ÖDEMELERİ ALACAKLAR'
Araçları bulmak için genelde kişinin adresine bakılıyor. Kayıp olması, tamamen hasarlı olması kasko ve sigorta kapsamındadır. Kaskoları varsa bu kişiler ödemelerini çok rahatlıkla alacaklardır."