Depremin merkezine 5.2 milyar lira enerji yatırımı hamlesi

AKEDAŞ, asrın felaketi olarak anılan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta görevli elektrik dağıtım şirketi AKEDAŞ, bölgenin enerji altyapısının tamamen yenilenmesi için 5.2 milyar liralık yatırım planını devreye aldı. Depremlerde Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki binaları ağır hasar alarak sonrasında yıkılırken, şirket bugün hala Kahramanmaraş'ta kurdukları prefabrik yapılarda vatandaşlara hizmet veriyor.
Depremlerde 3'ü kendi personelleri, 3'ü yüklenici firma personeli olmak üzere 6 çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini anlatan AKEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İlbasan, buna rağmen canla başla çalışarak 3 gün içerisinde kırsal bölgeler dahil hizmet alanlarına elektrik götürdüklerini ifade etti.
Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde 1.8 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan AKEDAŞ özellikle, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla dağıtım ağını iyileştirdi.
DEPREM SONRASI 5.2 MİLYAR YATIRIM YAPILDI
Son iki yılda bölgeye 5,2 milyar lira yatırım yapan şirket, havai ve yer altı şebekelerini yenilerken, trafo kapasitelerini artırdı ve modern SCADA sistemleri ile bölgenin enerji altyapısını güçlendirdi.
Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Mehmet İlbasan, "Depremlerden sonra çok hızlı bir biçimde aksiyon alarak bölgemizde kaliteli ve kesintisiz enerji arzını güvence altına almak için yatırım ve bakım planlamamızı hayata geçirdik. Deprem sırasında 3'ü kendi personelimiz, 3'ü yüklenici firma personelimiz olmak üzere 6 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Buna rağmen acımızı yüreğimize basarak aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalar ile 3 gün sonunda kırsal bölgeler dahil her yere elektrik ulaştırdık" dedi.
Depremin ardından boşaltılan orta ve ağır hasarlı binalarla birlikte 148 bin abone kaybı yaşadıklarını kaydeden İlbasan, "Marmara depreminden ders çıkararak direk tipi trafolarda deprem sabitleme yapmıştık. O nedenle deprem sırasında direk tipi trafolarda devrilme sınırlı oldu. Ayrıca önümüzdeki dönemde büyük kamyonların üzerinde taşınabilen araç üstü mobil trafo ile mobil jeneratör kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımlarımız olacak. Deprem sonrası gerçekleştirdiğimiz bakım harcaması ise yaklaşık 390 milyon liraya ulaşmış durumda. 2025 yılı için ise planlamamız 305 milyon lira düzeyinde olacak. 2025 yılı sonuna kadar planladığımız tutarların tamamını sahaya yansıtacağımıza olan inancım tamdır" diye konuştu.
OLASI DEPREMLER İÇİN SENARYOLAR ÇALIŞILDI
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ise afetlere yönelik kamu ve özel sektör tarafının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Enerji Bakanlığı'nın Acil Durum Envanteri Yönetimi Sistemi (ADEYS), AFAD'ın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Elder özelinde de bir AR-Ge projesi hazırladıklarını anlatan Erdoğan, "ADEYS üzerinden olası afet ve acil durumlarda elektrik dağıtım şirketlerinin, hangi şirketlerden öncelikli olarak destek personel ekibi, araç, malzeme alabileceği tanımlandı. Bu da kriz anında hızlı aksiyon alma ve koordinasyonun sağlanması açısından büyük katkı sağlamaktadır" dedi.
TAMP kapsamında da afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerine ait roller ve sorumlulukların tanımlandığını ifade eden Erdoğan, "Elder koordinasyonunda ise dağıtım şirketlerinin acil durumda ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler ya da acil durumda tahsis edebilecekleri ekipler ve malzemeler konusunda bir çalışmamız var.
Proje kapsamında başta deprem olmak üzere doğal afet durumlarına karşı hazırlıklı hale gelinmesine olanak sağlayacak çalışmaların yapılması, gerekli tedbirlerin ve koordinasyon unsurlarının belirlenmesi, afet öncesi ve sonrası çözüm metotlarının ve bunlara yönelik uygulanabilir sistemlerin incelenmesi ve geliştirilmesi amaçlıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca deprem anında deprem bölgesine yakın dağıtım firmalarına acil aksiyon almaları için uyarı verecek sistemler geliştirileceğini kaydetti.