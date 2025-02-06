Depremin merkezine 5.2 milyar lira enerji yatırımı hamlesi





DEPREM SONRASI 5.2 MİLYAR YATIRIM YAPILDI



Son iki yılda bölgeye 5,2 milyar lira yatırım yapan şirket, havai ve yer altı şebekelerini yenilerken, trafo kapasitelerini artırdı ve modern SCADA sistemleri ile bölgenin enerji altyapısını güçlendirdi.

Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Mehmet İlbasan, "Depremlerden sonra çok hızlı bir biçimde aksiyon alarak bölgemizde kaliteli ve kesintisiz enerji arzını güvence altına almak için yatırım ve bakım planlamamızı hayata geçirdik. Deprem sırasında 3'ü kendi personelimiz, 3'ü yüklenici firma personelimiz olmak üzere 6 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Buna rağmen acımızı yüreğimize basarak aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalar ile 3 gün sonunda kırsal bölgeler dahil her yere elektrik ulaştırdık" dedi.

Depremin ardından boşaltılan orta ve ağır hasarlı binalarla birlikte 148 bin abone kaybı yaşadıklarını kaydeden İlbasan, "Marmara depreminden ders çıkararak direk tipi trafolarda deprem sabitleme yapmıştık. O nedenle deprem sırasında direk tipi trafolarda devrilme sınırlı oldu. Ayrıca önümüzdeki dönemde büyük kamyonların üzerinde taşınabilen araç üstü mobil trafo ile mobil jeneratör kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımlarımız olacak. Deprem sonrası gerçekleştirdiğimiz bakım harcaması ise yaklaşık 390 milyon liraya ulaşmış durumda. 2025 yılı için ise planlamamız 305 milyon lira düzeyinde olacak. 2025 yılı sonuna kadar planladığımız tutarların tamamını sahaya yansıtacağımıza olan inancım tamdır" diye konuştu.