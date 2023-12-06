Depremin yaraları için 2.4 milyar $ dış finansman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgenin kalkındırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 2.4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden inşası amacıyla dış finansman temini çalışmalarının devam ettiğini belirten Şimşek, bu kapsamda Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağladığını ifade etti.Şimşek, "İslam Kalkınma Bankası'ndan da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 100 milyon dolar tutarında finansman sağladık" dedi. Şimşek, şunları kaydetti: "Deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla bu yıl Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan olmak üzere yaklaşık 2.4 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Uygun koşullu dış finansman sağlama girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."