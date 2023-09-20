Depremin yaraları için 3 trilyon TL harcanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ve bölgesel düzeydeki pek çok çalkantıya rağmen, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana dolar cinsinden kişi başı gelirini yaklaşık 3 kat artırdığını kaydetti. İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) iş insanları ile bir araya gelen Cevdet Yılmaz, uygulamaya koydukları, üretimi ve yatırımı özendirici politikalarla milli gelirin 2002'de yılında 238 milyar dolarken, geçen yıl itibarıyla 900 milyar dolar sınırını aştığını söyledi. Yılmaz, "Şu anda baktığımızda geriye 12 aylık bir hesap yaptığımızda, bugün itibarıyla bir trilyon doları aşmış durumdayız. Yıl sonu itibarıyla da inşallah 1.1 trilyona yakın bir seviyede milli gelirimizi kapatmayı öngörüyoruz. Geçen yıl 10 bin 600 dolarlar civarında kişi başına milli gelirimiz oluşmuştu. Bu sene 12 bin doları aşan kişi başına geliri yıl sonu itibarıyla hep birlikte göreceğiz inşallah" değerlendirmesinde bulundu.Kurdaki hareketlilik, bütçe açığını azaltmaya yönelik tedbirler, çeşitli kesimlere dönük ücret artışları gibi birçok faktörün geçici bir şekilde enflasyonda bir yükselişe sebep olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: "Biz bunun bir geçiş süreci olduğunu düşünüyoruz. Yeni dezenflasyonist politika sürecine geçiş sürecindeyiz. Belli süreçte bir miktar yükselecek. Nitekim bu yıl sonunu yüzde 65'e güncelledik. Bir yükseliş yaşandı ancak bundan sonraki süreçte özellikle 2024 yılının ortalarından itibaren başlayan süreçte daha güçlü bir şekilde dezenflasyonist sürecin devam edeceğini ve 2026'ya geldiğimizde ise yüzde 8.5 gibi tek haneli rakamlara ulaşacağımızı öngörüyoruz." Yılmaz, enflasyonu düşürürken resesyona da düşmemek gerektiğini vurgulayarak, "Maharet bu ikisini bir arada başarabilmekti. Yoksa her şeyi feda ederek enflasyonu kısa sürede de farklı yerlere getirebilirsiniz ama üretim, istihdam, sosyal dengeler... Bütün bunları düşünmek durumundasınız" diye konuştu.Orta Vadeli Program'da 4 amaç belirlendiğini ifade eden Yılmaz, ilk hedefin afetin yaralarını sarmak, ikincisinin enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara ulaşmak, üçüncüsünün büyüme ve istihdam artışını devam ettirmek, dördüncüsünün ise kalıcı sosyal refahı güçlendirmek olduğunu söyledi. Yılmaz, OVP döneminde 3 trilyon liradan fazla kaynağın sadece depremin yaralarını sarmak için harcanacağını söyledi..İZMİR'E son 21 yılda toplam 227 milyar 512 milyon liralık yatırım harcaması gerçekleştirildiğini de kaydeden Cevdet Yılmaz, özellikle ulaşım altyapısına ciddi yatırımlar yapıldığını, kentin sağlık teknolojileri, tarım, turizm, yenilenebilir enerji ve üniversiteleriyle yüksek büyüme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.