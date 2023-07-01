Depremzede çiftçilere "Hayat" eli uzandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma faaliyetlerinden başlayarak yaraların sarılması için çaba harcayan Hayat Derneği, Hatay'daki üreticilerin desteklenmesine yönelik farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi.

Hatay'a yapılan hasat etkinliği ziyaretine Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İş İnsanı Gönül Uğurlu mihmandarlık yaptı. Dernek üyeleri, ziyaretleri boyunca ASELSAN'ın Hatay'daki çadır kentinde konakladı.

Hayvancılık yapan bir üreticiyle bir araya gelen dernek üyeleri, depremde peynir üretim merkezi yıkıldığı için üretimde zorluk yaşayan üreticiye yapılabilecek destekleri gündemine aldı.

Çilek üreticisi Turgay ve Selda Akkaya ile tarlada buluşan dernek üyeleri 100 kilogram çilek toplayarak hasat için işçi bulmakta zorlanan çiftçilere destek oldu.

Salatalık serasında temizlik yapan dernek üyeleri, yeni ekimi öncesi seranın bir kısmını temizleyerek kurulum faaliyetlerine katkı sağladı.

Selda Akkaya, deprem sonrasında sebze halinin yıkılması dolayısıyla ürünlerini satamadıklarını, bazı ürünleri tarlada sürmek zorunda kaldıklarını, bazı ürünleri de ekemediklerini söyledi.

Bu süreçte gönüllülerin kendilerine destek olduğunu anlatan Akkaya, Hayat Derneği üyeleriyle geçirdikleri güne ilişkin, "Desteklerinden dolayı çok mutlu olduk. Burada yüzlerce çiftçi var hepsine ulaşabilmelerini isterim. Biz çok mutlu olduk, ellerine, emeklerine sağlık. Çilek hasadı, tarla temizliği yaptık, salatalık topladık. Çok güzel bir gün geçirdik." diye konuştu.

"YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSEDİYORUZ"

Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Uğurlu da gönüllüleri yanlarında görmenin kendileri için çok büyük bir güç olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde baskın olan duyguların yalnızlık, çaresizlik, umutsuzluk olduğunu dile getiren Uğurlu, "Yanımızda gönüllüleri gördüğümüzde yalnız olmadığımızı, güçlü olduğumuzu ve toparlayabileceğimizi umutla düşünüyoruz, hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Besicilerin, çiftçilerin üretime devam edebilmeleri için gönüllülerin de desteğiyle bir dizi çalışma yaptıkları anlatan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Depremle birlikte her şey yıkılmış ve yeni baştan tasarlanıyorken tarımımızın da yeni baştan tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Girdilerle başa çıkamayan çiftçimiz bir müddet sonra zaten üretmekten vazgeçecek. Ayakta kalması ve sürdürülebilir bir üretim yapması mümkün değil. Değişik üniversitelerden değerli hocalarımız geldiler, tarım aktivistlerimiz geldi. Onlarla şu an proje aşamasındayız. Toprağın yapısını nasıl güçlendiririz, verimi nasıl artırırız, girdilerin maliyetini nasıl düşürebiliriz? Tarımda bir dönüşüm gibi düşünün. Şu aşamada o dönüşümün nasıl olacağıyla ilgili etütlerimiz, planlamalarımız, altyapı hazırlıkları başlıyor. Bundan sonra daha güçlü bir çiftçi, daha bereketli bir üretim hedefiyle projeler yaparak, toprağı, çiftçiyi güçlendirerek yürümeyi planlıyoruz. İlgili kurumların da desteğini bekliyoruz. Hatay'da bu dönüşümü hep beraber başlatalım arzusundayız, hiçbir şey eskisi gibi gitmemeli. Önümüzde yeni bir sayfa var, bu sayfada umarım hedeflerimizi gerçekleştiririz."

Bölgede yaşanan sorunların çözümünde farkındalığın çok önemli olduğuna işaret eden Gönül Uğurlu, tüm bu projelerin hayata geçmesi, tarımsal dönüşüm, "akıllı tarım" uygulamaları için herkesin desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Uğurlu, "Hayat'ın başlattığı farkındalıkla şirketlerin, derneklerin, benzer yapıların da bu dönüşüme katkı vermelerini istiyoruz. Bu önemli bir adım olur. Bu farkındalıkla biz burada yol yürürüz, Türkiye'ye örnek olacak modeller de çıkartabiliriz." dedi.

HAYAT'LA FARK YARATAN DOKUNUŞLAR

Akkaya ailesinin en küçük kızı 13 yaşındaki Fatma'nın tekvando sporu yaptığı, Avrupa ikincisi, Türkiye Şampiyonu tekvando sporcusu Zeynep Şahin'e hayran olduğu, onun videolarını izleyerek müsabakalara hazırlandığını öğrenen dernek üyeleri, Fatma ile Zeynep Şahin'in görüntülü görüşmesini sağladı. Bu görüşmede, Zeynep Şahin, Fatma'ya spor hayatında kendisine her türlü desteği vereceğini belirtti.

Depremde ayaklarını kaybeden 17 yaşındaki Emir Kaan ile bir araya gelen Hayat üyeleri, kendisine aktif tekerlekli sandalye ulaştırmak için girişimlere başladı.

Hayat Derneği, ziyaret kapsamında Ziraat Odası ve Ticaret Borsası yöneticileriyle de bir araya geldi. Toplantıda, Amik Ovası'ndaki tarımsal faaliyetlerin teknolojik olanaklarla desteklenmesi amacıyla bir hackathon önerisi gündeme geldi. Uzman isimlerin yakın zamanda yapacağı ziyaretle bölgeye yönelik tarımsal teknoloji projelerinin altyapısı oluşturulacak.

"Hatay İçin Teknolojik Tarım Hayat Elçisi" projesi kapsamında HAVELSAN'ın Harmoni adlı nesnelerin interneti ürününün akıllı sulama teknolojilerinde kullanımına yönelik çalışma yapılacak.