Depremzede tedarikçi kesintisiz üretim yapacak

ŞOK Marketler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Akbank iş birliğiyle deprem bölgesindeki tedarikçileri desteklemek amacıyla Tedarik Zinciri Finansman programı başlattı. Program kapsamında ŞOK Marketler'in deprem bölgesindeki tedarikçilerine finansman desteği sağlanacak. Tedarik zinciri finansmanı ve sürdürülebilirlik odaklı bu kapsamlı proje, 2023 yılı deprem felaketini yaşayan bölgede ekonomik ve sosyal iyileşmeyi güçlendirmeyi hedefliyor. Program bünyesinde, tedarikçilerin uygun maliyetli finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasıyla nakit akışlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Tedarikçilerin mali yapıları güçlendirilirken kesintisiz üretim ve tedarik süreçleri de geliştirilecek.ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Bu proje yalnızca tedarik zincirini güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında da önemli bir adım oluşturacak" dedi.