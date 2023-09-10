Depremzedelere hayvan dağıtımı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin ülke hayvancılığında önemli yerlerinin olduğunu belirterek, 11 ilde toplam 43 bin 317 küçükbaş, 548 bin 842 kanatlı hayvan ve 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdiklerini açıkladı.Bakan Yumaklı, depremden etkilenen illerde hayvansal üretimin devamlılığı amacıyla telef olan hayvanların yerine bedelsiz ve ayni olarak hayvan dağıtımının büyük önem taşıdığını ifade etti.Depremden etkilenen illerde toplam 880 milyon lira bütçeli bedelsiz hayvan dağıtımı ile yetiştiricilerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, lakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bugüne kadar 11 ilde toplam 43 bin 317 küçükbaş, 548 bin 842 kanatlı hayvan ve 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bölgede küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlanırken, toplam 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına ise ilerleyen günlerde başlanması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, çiftçilerin telef olan hayvanları, TİGEM işletmelerinden sağlanan aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere, bedelsiz karşılanıyor.