Depremzedelerin içme suyu ücretlerinde kolaylık sağlanacak

MASKİ Genel Müdürlüğünün, 2023 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2 gündem maddesi ele alındı. Yaptığı konuşmada, depremzedeler için alınacak içme suyu ile ilgili karar konusunda bilgi veren Başkan Güzgülü, vatandaşlardan depremzede olduklarını kanıtlayıcı belge dışında herhangi bir belge istenmeyeceğini, Manisa'ya gelen depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Güzgülü'nün konuşması sonrası depremzedelere kolaylık sağlayacak 2 madde oybirliğiyle Meclis tarafından kabul edildi.

Alınan karara göre, Manisa'ya yerleşen depremzedelerden, depozito, açma bedeli ve sözleşme bedelinde ücret talep edilmeyecek ve depremzedelerden 12 metreküpe kadar su kullanımda da temsili olarak 1 TL ücret alacak.