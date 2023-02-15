Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Depremzedelerin içme suyu ücretlerinde kolaylık sağlanacak
Giriş Tarihi: 15.2.2023 13:20

Depremzedelerin içme suyu ücretlerinde kolaylık sağlanacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2023 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulunda alınan kararla, deprem felaketi sonrasında Manisa’ya yerleşecek depremzede vatandaşlardan depozito, açma bedeli ve sözleşme bedelinde ücret talep edilmeyecek. Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü, depremzedelerden 12 metreküpe kadar su kullanımda da temsili olarak 1 TL ücret alacak.

İHA
Depremzedelerin içme suyu ücretlerinde kolaylık sağlanacak

MASKİ Genel Müdürlüğünün, 2023 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2 gündem maddesi ele alındı. Yaptığı konuşmada, depremzedeler için alınacak içme suyu ile ilgili karar konusunda bilgi veren Başkan Güzgülü, vatandaşlardan depremzede olduklarını kanıtlayıcı belge dışında herhangi bir belge istenmeyeceğini, Manisa'ya gelen depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Güzgülü'nün konuşması sonrası depremzedelere kolaylık sağlayacak 2 madde oybirliğiyle Meclis tarafından kabul edildi.

Alınan karara göre, Manisa'ya yerleşen depremzedelerden, depozito, açma bedeli ve sözleşme bedelinde ücret talep edilmeyecek ve depremzedelerden 12 metreküpe kadar su kullanımda da temsili olarak 1 TL ücret alacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedelerin içme suyu ücretlerinde kolaylık sağlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA