Depremzedelerin prim borcu ertelendi

Depremden etkilenen illerde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, prim borçları gecikme cezası uygulanmadan 31 Mayıs 2024'e ertelendi, sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi de 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı. İşveren, sigortalı, hak sahipleri 31 Temmuz 2024'e kadar borçlarını yapılandırabilecek. Sağlık hizmeti alırken fatura bedelinden prim kesilmeyecek. Deprem öncesi başlayan takip işlemleri durdurulacak, ertelenen borçlar tecil ettirilebilecek. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'in İslahine ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hlinin 30 Nisan 2024'e uzatılmasıyla birlikte bu bölgedeki vatandaşların prim borçları da ertelendi. İlk taksiti de 2 Eylül 2024'e kadar ödeyebilecek. Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolan borçlarla Ocak 2023-Mart 2024 ayları arasındaki primlere gecikme cezası da uygulanmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki vatandaşlar için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. Işıkhan, "SGK sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacak" dedi.